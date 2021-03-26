Кривенцов: Ничего страшного, если в Харькове будет две или три команды. Мы движемся своим путем

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу своей команды над "Агробизнесом" (2:1) в матче 18-го тура Первой лиги.

- Встречались два лидера Первой лиги, игра вызвала большой интерес, а для нас это была хорошая проверка, как мы подготовились зимой. Относительно игры, то мы досконально изучили соперника и вполне заслужили эти три очка. Кроме двух голов мы имели еще несколько возможностей забить.

- За счет чего удалось победить, уступая по ходу игры?

- Мы выбрали план на этот матч и его придерживались на протяжении всей игры, он сработал. У команды есть характер, футболисты готовы биться за результат, вы это сегодня увидели.

- Какова основная причина того, что ваша команда сегодня победила?

- Есть тактика, есть стратегия, реализация собственных моментов, мы забили на один мяч больше, поэтому и одержали победу.

- Сейчас много слухов вокруг "Металла" и Александра Ярославского. Существует вероятность объединения команд?

- Харьков замечательный футбольный город, если будут две или три команды, ничего страшного. Мы движемся своим путем!