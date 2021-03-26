Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов: Ничего страшного, если в Харькове будет две или три команды. Мы движемся своим путем
Главный тренер Металлиста 1925 не видит угрозы в других харьковских командах
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал
- Встречались два лидера Первой лиги, игра вызвала большой интерес, а для нас это была хорошая проверка, как мы подготовились зимой. Относительно игры, то мы досконально изучили соперника и вполне заслужили эти три очка. Кроме двух голов мы имели еще несколько возможностей забить.
- За счет чего удалось победить, уступая по ходу игры?
- Мы выбрали план на этот матч и его придерживались на протяжении всей игры, он сработал. У команды есть характер, футболисты готовы биться за результат, вы это сегодня увидели.
- Какова основная причина того, что ваша команда сегодня победила?
- Есть тактика, есть стратегия, реализация собственных моментов, мы забили на один мяч больше, поэтому и одержали победу.
- Сейчас много слухов вокруг "Металла" и Александра Ярославского. Существует вероятность объединения команд?
- Харьков замечательный футбольный город, если будут две или три команды, ничего страшного. Мы движемся своим путем!
Популярное сейчас
- Экс-игрок донецкого Металлурга ушел с поста главного тренера Фенербахче
- Сборная Украины вернулась в Киев
- Первая лига. Металлист 1925 продлевает серию побед, обыграв Агробизнес на выезде (2:1)
- Свершилось. Полесье спустя 16 лет возвращается на родной стадион
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
Новости по теме
- 13:26 Прогнозы на футбол Агробизнес - Металлист 1925. Прогноз с анонсом на матч Первой лиги 25.03.2021
- 09:40 Украинские Первая лига. Перспективные в атаке - суперсаб из Горишних Плавней, удачная замена Ямполя
- 07:30 Украинские Так вперед за цыганской звездой кочевой, экспресс-режим Первой лиги в анонсе 12-го тура