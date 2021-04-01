Гельзин: Уже отпраздновали победу по стадиону Черноморец, а американцы вдруг решили дальше идти без нас

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин рассказал, о том, почему ему не удалось купить стадион "Черноморец" совместно с американской компанией "Allrights Capital".

Напомним, что ранее директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил о том, что Гельзин договорился с американцами совместно выкупить стадион, но отказался за день до аукциона . В итоге, "Allrights Capital" сама выкупила арену.

При этом у Гельзина своя версия развития событий: