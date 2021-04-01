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Гельзин: Уже отпраздновали победу по стадиону Черноморец, а американцы вдруг решили дальше идти без нас

Первая лига
(2 голосов)

Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана

Гельзин: Уже отпраздновали победу по стадиону Черноморец, а американцы вдруг решили дальше идти без нас

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, о том, почему ему не удалось купить стадион "Черноморец" совместно с американской компанией "Allrights Capital".

Напомним, что ранее директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил о том, что Гельзин договорился с американцами совместно выкупить стадион, но отказался за день до аукциона. В итоге, "Allrights Capital" сама выкупила арену.

При этом у Гельзина своя версия развития событий:

"Американская компания должна была стать нашей юридической площадкой для покупки стадиона "Черноморец". Была определенная договоренность, мы пожали руки, приготовили деньги, отпраздновали победу на аукционе, после чего наши партнеры вдруг заявили, что хотят двигаться дальше сами.

Один из очевидцев договоренности – президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Он подтвердит мою правоту в каждом пункте. Что, кстати, он уже сделал во время конференц-связи с Александром Денисовым", – сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин
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Источник:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 21:13
Американцы просто нашим гопникам не доверяют.
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Slavutic
01.04.2021 в 20:58
Климов иссяк! Спасибо ему, конечно, за 2013/2014 год, но на этом жизнь не кончается! Надо двигаться дальше! Нужны молодые, креативные, энергичные руководители, которые способны реанимировать Одесский футбол! ПФЛ даже не обсуждаем. Болтаться в нижней половине УПЛ тоже не вариант. Финансово Клим вышку не тянет. Пора давать дорогу молодым и амбициозным!!!
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Slavutic
01.04.2021 в 20:46
Было любопытно услышать мнение Семёна Альтмана, не последнего человека в Одессе, да и во всём украинском футболе. Он целиком поддерживает идею передачи (или выкупа) Черноморца Гельзину.
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