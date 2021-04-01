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Гельзин: Уже отпраздновали победу по стадиону Черноморец, а американцы вдруг решили дальше идти без нас
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Напомним, что ранее директор ТК "Футбол" Александр Денисов заявил о том, что Гельзин договорился с американцами совместно выкупить стадион,
При этом у Гельзина своя версия развития событий:
"Американская компания должна была стать нашей юридической площадкой для покупки стадиона "Черноморец". Была определенная договоренность, мы пожали руки, приготовили деньги, отпраздновали победу на аукционе, после чего наши партнеры вдруг заявили, что хотят двигаться дальше сами.
Один из очевидцев договоренности – президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Он подтвердит мою правоту в каждом пункте. Что, кстати, он уже сделал во время конференц-связи с Александром Денисовым", – сказал Гельзин.
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