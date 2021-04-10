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Верес – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Верес – ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Верес

Новина українською

В этом сезоне "ВПК-Агро" и "Верес" между собой еще не встречались (оба - новички Первой лиги), хотя должны в 6 туре. Но тогда в команде из Шевченковки Днепропетровской области была вспышка коронавируса - 13 человек с положительными результатами. Матч перенесли и до сих пор не сыграли.

У "Вереса" в этом поединке не сыграет нападающий Роберт Гегедош, а у "ВПК-Агро" - целая группа футболистов.

Первая лига, 21 тур

10.04.2021, 15:00

Млинов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Евгений Цыбулько

"Верес" (Ровно) - "ВПК-Агро" (Шевченковка)

Видеотрансляция поединке

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