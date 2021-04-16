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Первая лига. Волевая победа Альянса в Житомире
Команда Юрия Ярошенко не сразу включилась
Фото - ФК Полесье
Пятница получилась горячей сегодня в Первой лиге, матч в Житомире не стал исключением. Сергей Шищенко сделал организационные выводы по мотивам матча в Одессе и снова подкорректировал стартовый состав. В результате, уже в дебюте вышедший в основе Андрей Ковалев открыл счет, чем поверг в восторг торсиду "Полесья", собравшуюся за забором Центрального житомирского стадиона.
Однако не долго играла музыка для хозяев, вскоре потребовалась вынужденная замена и выход Глаголы явно не сделал центр поля хозяев сильнее. Да и у "Альянса" стали проходить вертикальные передачи, как с игры, так и после стандартов. Константин Ярошенко навесил от правой бровки и Вячеслав Поднебенной головой подправил мяч в сетку. ну а вскоре длинный пас от Константина Пикуля с центра обороны "Альянса" нашел в чужой штрафной Владислава Шарая и тот в два касания сделал все как надо - принял, обработав под удобную ногу, и прошил вратаря мощным ударом.
После перерыва счет так и не изменился, что позволило "Альянсу" набрать 32 очка и закрепиться на восьмом месте. "Полесье" же продолжает идти без побед с ноября и уже опустилось на одиннадцатую строчку.
Полесье - Альянс 1:2 (1:2)
Голы: Ковалев (14) - Поднебенной (27), Шарай В. (35)
Полесье: Маханьков, Шевченко, Швец, Прокопчук, Власюк, Гаврилюк, Грицук, Понедельник, Ковалев, Андрущенко, Коваль.
Альянс: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Поднебенной, Ярошенко, Шарай В., Агапов, Загинайлов.
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