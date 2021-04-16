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Президент Вереса: Базу мы сделаем. Хотя бы дали землю – мы же не можем строить, где захотим

Первая лига
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Все традиционно упирается в землю

Президент Вереса: Базу мы сделаем. Хотя бы дали землю – мы же не можем строить, где захотим

instagram.com/veres.club

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин в эфире шоу "Трендец" рассказал о строительстве будущей клубной базы.

"На 15-е число нас должны вывести на сессию –, на улице Костромской. Чуть ли не 16-го мы начинаем строительство двух полей. Если нам это дают, дальше все зависит от нас.

Мы это (базу) сделаем. Хотя бы дали землю – мы же не можем сами, где захотим, строить.

Одно поле искусственное, второе – натуральное. У нас будет своя территория, там 3 поля, ведем переговоры по медицинскому центру, проживание – там будет и молодежная команда, и основная.

По базе могу пообещать – этот план амбициозен", – сказал Надеин.

Интересно, что сайте Ровенского городского совета опубликовано, что на сессии от 15 апреля должны были пройти прения касательно бесплатной передачи участка земли на улице Костромской гражданке Ластовецкой В. В.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Трибуна

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