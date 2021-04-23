Тройка главных претендентов на УПЛ играет дома - анонс 23-го тура Первой лиги

Команды из группы лидеров Первой лиги, за исключением "Вереса" и "Черноморца", все чаще в последнее время играют вничью. Это позволяет одесситам и ровенчанам относительно спокойно себя чувствовать во главе пелотона в ожидании каждого нового тура. После прошлого же игрового дня, и результативной ничьей в Харкове, главным претендентом на третье место стала луцкая "Волынь". Напоминаем, что по регламенту именно топ-3 таблицы мы увидим в следующем сезоне Премьер-лиги, без каких-либо стыковых матчей.

Центральный матч

"Верес" - "Николаев". Поединок самой надежной линии обороны дивизиона и команды, которая вдвух предыдущих матчах забила восемь голов. К тому же, до игры с "Оболонью" (5:3) подопечные Ильи Близнюка сами могли похвастать надежным редутом. Традиционно, по центральному матчу тура у нас готовится прогноз с анонсом, в котором и рассмотрим все детали и нюансы противостояния.

Не стоит пропускать

"Волынь" - "Альянс". Хоть команда Сачко и встречает 23-й тур на шестом месте, но по потерянным очкам идет в тройке. При этом в трех из четырех последних матчей "крестоносцы" выиграть не смогли, но и пропускают они лишь по праздникам, что рисует неплохие перспективы "Волыни" в оставшихся турах. "Альянс" сумел обыграть на выезде "Полесье" (2:1) после четырех туров без побед. Но команда Сергея Шищенко весной выступает хуже, чем осенью, так что это вряд ли можно считать серьезным достижением.

"Черноморец" - "ВПК-Агро". Что связывает эти две команды перед матчем пятницы? Они обе потеряли очки в прошлом туре, сыграв вничью 1:1 с "Кремнем" и "Прикарпатьем". Но если для будущих гостей результат, относительно, приемлемый, то одесситам стоит не дарить пункты направо и налево, если они хотят таки вернуться в УПЛ. С другой стороны, повода для паники сейчас нет. "Моряки" себя комфортно чувствуют на второй позиции и к будущему матчу подходят в статусе фаворита. Еще плюс три очка позволят "Черноморцу" сделать очередной шаг на пути к элите и маловероятно, что "ВПК-Агро" сумеет им помешать. (Георгий Грошев)

"Агробизнес" - "Оболонь". Если бы этот матч состоялся на пару туров ранее, можно было бы говорить о центральном статусе битвы претендентов на повышение в классе. Но подопечные Чижевского набрали всего лишь четыре очка в пяти последних турах, а посреди недели еще и разгромно проиграли "Динамо" (0:3) в Кубке. "Оболонь" же даже в победном матче против "Нивы" (2:1) выглядела неубедительно. В целом же весной подопечные Павла Яковенко чаще теряют очки, чем выигрывают.

Оставшиеся встречи тура

"Авангард" - "Металлист 1925". В последних трех играх команда Валерия Кривенцова трижды сыграла вничью, потеряв в общей сложности шесть очков. Неслыханная щедрость на финишной прямой от команды, которая планирует зацепиться за верхнюю тройку. На старте второй части сезона мы отмечали неплохую форму "Металлиста 1925", однако сейчас их результаты просели, что не может служить хорошим сигналом. А вот у Краматорска все прекрасно - за две последние игры они набрали шесть пунктов и покинули зону вылета. Следующая цель "Авангарда" - огорчить харьковчан. (Георгий Грошев)

"Нива" - "Прикарпатье". Все еще не до конца понятны реформы, которые нас ждут летом в ПФЛ (а они будут глобальными - уже сейчас очевидно), так что лучше бы аутсайдерам избегать пятнадцатого места, которое перед началом чемпионата не должно было становиться "вылетающим" в свете планируемого расширения Первой лиги до 18 команд. Прогресс краматорского "Авангарда" вынуждает "Ниву" и "Прикарпатье" играть исключительно на победу в очной дуэли. Ничья, кстати, в большей мере устроит гостей, которые домашний матч в первом круге выиграли (2:1), да и по разности голов в настоящий момент имеют +6 перед тернополянами.

"Горняк-Спорт" - "Кристалл". Проиграв "Авангарду" лобовой домашний поединок в прошлом туре (1:2), херсонский клуб фактически подписал акт о капитуляции, спастись подопечным Вадима Евтушенко поможет только чудо. Не может Андрей Клищук вечно тащить, пенальти в том числе, все же нынешний состав "Кристалла" не намного сильнее осеннего образца. Впрочем, в этом плане с "Горняком-Спортом" есть у херсонцев много общего, те также видоизменились на 90% по сравнению с первым кругом.

"Кремень" - "Полесье". Дабы ответить на вопрос, когда эти команды побеждали в последний раз, пришлось углубиться в статистику, ибо человеческая память начала уже подводить. Так вот, свой последний триумф "Кремень" праздновал 20-го ноября 2020-го, а "Полесье" - 15-го числа того же месяца. Катастрофа. Но 23-й тур может позволить одной из команд прервать эту ужасную серию. Для нужно всего лишь обыграть своего соперника в субботу, вот только сказать, согласитесь, гораздо проще, чем сделать. (Георгий Грошев)