Горсовет Ровно выделил 50 млн грн на реконструкцию стадиона Авангард

Горсовет Ровно выделил 50 млн гривен на продолжение реконструкции стадиона "Авангард".

Общая стоимость реконструкции стадиона – почти 550 млн гривен. Его готовность составляет 19,3%. После выделения 50 млн на конец бюджетного периода готовность должна составлять 28,4%.

Согласно проекту, реконструкция "Авангарда" будет продолжаться до 2022-го года.

Также во время сессии было решено выставить на аукцион 8 гектаров земли по улице Костромской. Здесь "Верес" будет строить свою базу.

Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 52 очка.

Ранее была информация о том, что "Верес" будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ.