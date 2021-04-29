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Горсовет Ровно выделил 50 млн грн на реконструкцию стадиона Авангард

Первая лига
(2 голосов)

И выставил на аукцион землю под базу Вереса

Горсовет Ровно выделил 50 млн грн на реконструкцию стадиона Авангард

Суспільне Рівне

Новина українською

Горсовет Ровно выделил 50 млн гривен на продолжение реконструкции стадиона "Авангард".

Общая стоимость реконструкции стадиона – почти 550 млн гривен. Его готовность составляет 19,3%. После выделения 50 млн на конец бюджетного периода готовность должна составлять 28,4%.

Согласно проекту, реконструкция "Авангарда" будет продолжаться до 2022-го года.

Также во время сессии было решено выставить на аукцион 8 гектаров земли по улице Костромской. Здесь "Верес" будет строить свою базу.

Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 52 очка.

Ранее была информация о том, что "Верес" будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (5)
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kalimeras21 (Город)
29.04.2021 в 22:37
ну вот как построят себе стадион - то можно и в упл играть)) а то скитаются бомжи, нарушая регламент упл, как будто в Ровно уже ато идет
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+1
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2021 в 22:20
а где ещё 500млн --это мало а ещё украдут из этих 50 млн
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
29.04.2021 в 21:59
Буде що тирити.
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+1
-1
старий фан (Рівне)
29.04.2021 в 22:02
не суди по собі.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
29.04.2021 в 22:47
Так что ж там судить. Хохлов ваш уже столько стырил и с клуба и со стройки... и внукам хватит. А как же программа 700 дней и стадион готов??? Или 70000 ))??? Аж 19%!!!! Колизей)))...Ах, как ты радовался в прошлый раз "выходу" в УПЛ, красно-черному экспрессу )))))..., а потом оп, и ФеКаЛь ... интересно кому в этот раз место продадут ??? Как думаешь?
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