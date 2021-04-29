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Горсовет Ровно выделил 50 млн грн на реконструкцию стадиона Авангард
И выставил на аукцион землю под базу Вереса
Суспільне Рівне
Горсовет Ровно выделил 50 млн гривен на продолжение реконструкции стадиона "Авангард".
Общая стоимость реконструкции стадиона – почти 550 млн гривен. Его готовность составляет 19,3%. После выделения 50 млн на конец бюджетного периода готовность должна составлять 28,4%.
Согласно проекту, реконструкция "Авангарда" будет продолжаться до 2022-го года.
Также во время сессии было решено выставить на аукцион 8 гектаров земли по улице Костромской. Здесь "Верес" будет строить свою базу.
Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 52 очка.
Ранее была информация о том, что "Верес" будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ.
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