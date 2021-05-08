Первая лига
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Оболонь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Киевляне примут удобного соперника...
Фото - ФК Оболонь
В четырех из шести очных матчей команд побеждали именно "пивоваров". Ничьих до сих пор не фиксировалось...
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
08.05.2021 в 17:48
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