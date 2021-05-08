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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Киевляне примут удобного соперника...

Оболонь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Оболонь

Новина українською

В четырех из шести очных матчей команд побеждали именно "пивоваров". Ничьих до сих пор не фиксировалось...

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
08.05.2021 в 17:48
Молодець суддя! Вірне рішення. Хорь симулянт. Пенальті захотів. Тримай жовту.
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