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Форвард Вереса: Перед командой стоит задача выйти в УПЛ, и мы идем к этой цели

Первая лига
(1 голосов)

Ровенчане уверенно идут в УПЛ

Форвард Вереса: Перед командой стоит задача выйти в УПЛ, и мы идем к этой цели

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "ВПК-Агро" и рассказал о задачах на сезон.

"К матчу с "ВПК-Агро" подходим с боевым настроением, хотя нельзя сказать, что эта игра чем-то отличается от других. Настроение позитивное, мы знаем, чего хотим.

Да, перед "Вересом" стоит задача выйти в украинскую Премьер-лигу, и мы идем к этой цели", - сказал Сергийчук.

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги 29-летний Сергийчук в составе ровенской команды провел 15 матчей и забил шесть мячей.

"Верес" занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков.

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В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
11.05.2021 в 23:47
А уже знаете кому будете продавать место в УПЛ ??? Много есть желающих ???
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