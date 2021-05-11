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Форвард Вереса: Перед командой стоит задача выйти в УПЛ, и мы идем к этой цели
Ровенчане уверенно идут в УПЛ
nkveres.com
Нападающий "
"К матчу с "ВПК-Агро" подходим с боевым настроением, хотя нельзя сказать, что эта игра чем-то отличается от других. Настроение позитивное, мы знаем, чего хотим.
Да, перед "Вересом" стоит задача выйти в украинскую Премьер-лигу, и мы идем к этой цели", - сказал Сергийчук.
Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги 29-летний Сергийчук в составе ровенской команды провел 15 матчей и забил шесть мячей.
"Верес" занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 55 очков.
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