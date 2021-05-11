Форвард Вереса: Перед командой стоит задача выйти в УПЛ, и мы идем к этой цели

Нападающий " Вереса " Михаил Сергийчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "ВПК-Агро" и рассказал о задачах на сезон.

"К матчу с "ВПК-Агро" подходим с боевым настроением, хотя нельзя сказать, что эта игра чем-то отличается от других. Настроение позитивное, мы знаем, чего хотим.

Да, перед "Вересом" стоит задача выйти в украинскую Премьер-лигу, и мы идем к этой цели", - сказал Сергийчук.