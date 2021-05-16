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Бумеранг с пенальти вернулся. Агробизнес - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
Напряженный матч лидеров
Чорноморець/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем обзор матча 26-го тура Первой Лиги, в котором встречались претенденты на выход в УПЛ "Агробизнес" и "Черноморец". Весь поединок команды атаковали и создавали много моментов, но акцентированного завершения так и не было. Судьбу встречи решил пенальти за игру рукой в штрафной одесситов за несколько минут до финального свистка. Более того, в том моменте Лиховодко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Руслан Черненко удачно выполнил "приговор" с точки, записав в свой актив 10-й реализованный пенальти в сезоне.
Благодаря победе "Агробизнес" вернулся в тройку лидеров, обогнав "Металлист-1925”. Харьковчане же сегодня сыграют с "Вересом", который расположился на первом месте.
"Агробизнес" - "Черноморец" 1:0 (0:0)
Гол: Черненко 88 (пен)
Удаление: Лиховидко 86 (второе предупреждение)
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