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Бумеранг с пенальти вернулся. Агробизнес - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Напряженный матч лидеров

Бумеранг с пенальти вернулся. Агробизнес - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем обзор матча 26-го тура Первой Лиги, в котором встречались претенденты на выход в УПЛ "Агробизнес" и "Черноморец". Весь поединок команды атаковали и создавали много моментов, но акцентированного завершения так и не было. Судьбу встречи решил пенальти за игру рукой в ​​штрафной одесситов за несколько минут до финального свистка. Более того, в том моменте Лиховодко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Руслан Черненко удачно выполнил "приговор" с точки, записав в свой актив 10-й реализованный пенальти в сезоне.

Благодаря победе "Агробизнес" вернулся в тройку лидеров, обогнав "Металлист-1925”. Харьковчане же сегодня сыграют с "Вересом", который расположился на первом месте.

"Агробизнес" - "Черноморец" 1:0 (0:0)

Гол: Черненко 88 (пен)

Удаление: Лиховидко 86 (второе предупреждение)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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GlavVred (Odessa)
16.05.2021 в 12:39
Черноморец всё равно лучший и выйдет в Премьер-лигу, несмотря на оскорбительные заглавия авторов статей!!!
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