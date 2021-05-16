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Первая лига. Непростая победа Волыни в домашнем матче
Долго не могли забить первый гол
Фото: ФК Волынь
В матче 26-го тура ПФЛ "Агробизнес" сумел минимально обыграть "Черноморец", благодаря чему ворвался в тройку. Успех конкурента должен был мотивировать "Волынь", которая уже не первый год пытается вернуться в УПЛ. В прошлые разы они останавливались за шаг до цели. Сейчас же от бронзы Первой лиги их отдаляет восемь очков. Помимо этого, в запасе у коллектива Сачко остается два матча. Один из них был сыгран именно сегодня.
Говорят, что дома и стены помогают. О луцком стадионе "Волыни" этого не скажешь. Долгое время "крестоносцы" пытались сломать оборону "Горняка-Спорт", который с первых минут дал понять: "Ничья их устроит". Первый тайм стоит вспомнить только ради удара Шарпара, который пробил головой в штангу после навеса Чачуа. После перерыва "Волынь" серьезно прибавила, создав 3-4 классных момента. Дважды гостей спасла перекладина, не позволив отличиться Приймаку и Климцу.
Чувствовалось, что гол хозяев назревал. Их атаки были немного прямолинейными, однако это не мешало футболистам "Волыни" все чаще доходить до штрафной соперника. В один из моментов "Горняк-Спорт" таки дрогнул. Богдан Оринчак замкнул прострел своего товарища по команде, открыв счет в очень непростом матче. Отметим, что 29-летний нападающий отметился восьмым голом в сезоне.
"Горняк-Спорт" заиграл активнее после пропущенного гола, однако особых трудностей голкиперу "Волыни" создать они не сумели. А на 85-й минуте интрига умерла окончательно - Кобзар отметился голом после выхода на замену, установив окончательный счет встречи. Краткий итог - справедливая победа сегодняшних хозяев, три очка они заслужили. "Крестоносцы" остаются в игре.
Первая Лига, 26-й тур
"Волынь" - "Горняк-Спорт" 2:0
Гол: Оринчак Богдан 63, Кобзар Богдан 85
"Волынь": Недилько Виталий, Мартынюк Александр, Симинин Сергей, Приймак Владислав, Войтиховський Максим, Рябов Артур, Нкололо Мишель Джордан, Шарпар Вячеслав, Чачуа Амвросий, Оринчак Богдан, Коломоец Юрий
"Горняк-Спорт": Жмурко Роман, Велев Вячеслав, Чуев Богдан, Тимошенко Илья, Твердохлиб Егор, Сьомка Артем, Павлиш Дмитрий, Краев Владислав, Романов Сергей, Чепелюк Александр, Чередниченко Илья
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