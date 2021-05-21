Первая лига. Металлист 1925 громит Прикарпатье и готовится к Черноморцу

Судя по первому тайму, сложно было сказать, что "Металлист 1925" приехал в Ивано-Франковск исключительно за победой. Впрочем, даже исторически эти выезды ранее не были легкими для харьковчан. Со счетом 3:2 удалось выиграть под аккомпанемент ливня в начале прошлого сезона, а вот в концовке сезона 2018/19 очки новичкам Первой лиги на тот момент пришлось и вовсе поделить (2:2).

Старт отчетного поединка прошел при острых контратаках "Прикарпатья" и стерильном владении мячом гостей. Моменты, правда, возникали и у ворот Пицан, даже должны были заканчиваться голами. Но вратари действовали бесподобно, отводя угрозы от своих ворот. Денису Сидоренко зачастую приходилось справляться с дальними ударами, что он, не без труда, но все же делал также исправно.

Второй тайм гости начали получше, с тотального контроля мяча и оккупации штрафной площадки "Прикарпатья". Вскоре оборона хозяев дала трещину, после подачи углового с левого фланга от Батюшина Пицан сыграл на выходе. Правда Западня вернул мяч в штрафную, а вот Анатолий Ульянов не смог выбить подальше, допустив срезку на Олега Голодюка. Тому оставалось лишь расстрелять голкипера из убойной позиции и "Металлист 1925" повел в счете.

Команда Валерия Кривенцова после гола заиграла на контратаках, но моменты у ворот соперника продолжали возникать регулярно. Юрий Батюшин мог забивать, но мяч разминулся со стойкой совсем чуть-чуть. Также пристреливался Виталий Пономарь, который запомнился феерией против "Вереса" в прошлом туре. Впрочем, на пространстве его скиллы не всегда удавалось задейстовать максимально, куда более полезными по такой игре были "крайки". В который раз нужно выделить активность Антона Савина справа, которая постоянно приводила к остроте.

И все же автором второго гола стал именно Пономарь, Жичиков подал справа, Шершень выиграл борьбу у оппонента, а Виталий дезориентировал голкипера, пробросив мяч себе немного на ход и уже лишь после этого переправив его в сетку. Еще до этого момента у "Прикарпатья" были опасные моменты, которые голами не закончились. Чем выгодно отличался от соперника "Металлист 1925", так это умением выжимать максимум из своих моментов, что является все же признаком класса. Третий гол также стал яркой иллюстрацией этого, Пономарь получил мяч слева и красиво отправил его в угол обводящим ударом - это уже был разгром, которого хозяева явно не заслужили.

"Металлист 1925" продолжает идти без потерь перед матчем с "Черноморцем". Судя по всему, в нем многое решится в дальнейших раскладах претендентов на повышение в классе.

Прикарпатье - Металлист 1925 0:3 (0:0)

Голы: Голодюк (54), Пономарь (72, 78)

Прикарпатье: Пицан, Курко, Сикач, Волошинович, Геник, Воробчак, Семотюк, Ульянов, Дытко, Цюцюра, Пастух.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин, Голодюк, Габелок, Батюшин, Пономарь.