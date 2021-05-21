Первая лига. Волынь уступает Оболони на выезде (1:2)

Уже в дебюте этого матча забил тот, кому нужнее. Причем гол вышел комичным - центральный защитник "Волыни" наудачу забросил в район обитания своего единственного нападающего. В мяч должен был сыграть защитник, но выйти за пределы штрафной решил и голкипер Василий Литвиненко. В результате сумятицы сыграл таки Богдан Орынчак, который пробросил себе на пустые ворота и вторым касанием, без сопротивления, закатил круглого по назначению.

Вспоминая матч "пивоваров" с "Николаевом" (3:5), тут же пришло в голову, что зря Валерий Иващенко решил вернуть Литвиненко в основу и снова усадить на скамейку Назария Федоривского. После матча с "корабелами", в котором им было пропущено пять мячей за 55 минут, напомним, на поле Литвиненко не появлялся.

Еще обиднее было пропускать таким образом, учитывая, что до конца первого тайма больше реальных шансов "Волынь" и не получила. Зато "Оболонь" не раз и не два могла как минимум сравнивать, но в завершении атак ей категорически не везло. Зато уже в дебюте второго тайма, после подачи с углового, Александр Батальский счет сравнял.

При равном счете "Волынь" снова перешла к активным действиям в атаке, но и "Оболонь" о контратаках своих не забывала. В одной из них мяч даже ударился в штангу. И все же Батальский в концовке оформил дубль, снова забив в излюбленной манере, головой, после навеса Суханова справа. Красивая и полностью заслуженная волевая победа "Оболони"!

Это означает, что команда Василия Сачко уже на десять очков отстает от третьего места. Так что даже игра в запасе, кстати, на поле непростого "Николаева", ее не радует.

Оболонь - Волынь 2:1 (0:1)

Голы: Батальский (47, 87) - Орынчак (10)

Оболонь: Литвиненко, Прокопенко, Мате, Лукьянчук, Суханов, Савченко, Слободян, Майданевич, Мединский, Матяж, Батальский.

Волынь: Недилько, Симинин, Цюпа, Приймак, Мартынюк, Рябов, Шарпар, Хагназари, Нкололо, Протасов, Орынчак.