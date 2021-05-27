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Вирт: Хватало пессимистов, которые не верили, что Верес выйдет в УПЛ
Но команда не расслабляется
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями от
"Клубное руководство поставило перед командой цель: за три сезона пробиться в элитный дивизион. Нам эта вершина покорилась за два года, и сейчас все мы переживаем неимоверные эмоции.
Если откровенно, то хватало и пессимистов, которые не верили, что "Верес" - дебютант Первой лиги, сумеет сразу открыть дверь в класс сильнейших. Однако "Верес" захватив лидерство после первых туров, на мой взгляд, заслужил право играть в чемпионате УПЛ. С этим успехом хочу поздравить подопечных, клубное руководство и болельщиков, их поддержку мы всегда чувствовали.
Однако сейчас главное не останавливаться на достигнутом, а постараться обязательно занять первое место. Тогда это, действительно, будет победный путь с восклицательным знаком. Конечно, мы уже сейчас активно работаем над усилением состава, думаю, что 6-7 новичков в новом сезоне нам помогут.
Однако принимая сегодня поздравления, мы не расслабляемся. У нас еще есть незавершенные дела", - сказал Вирт.
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