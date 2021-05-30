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Металл продлил контракты с ключевыми игроками

Первая лига
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Клуб сохранил важных футболистов

Металл продлил контракты с ключевыми игроками

Фото - ФК Металл

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Харьковский "Металл" продлил контракты с тремя игроками основы после матча с "Кривбассом" (3:0).

Центральные защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный полузащитник Андрей Ралюченко подписали новые соглашения с клубом. Контракты Федорива и Ралюченко истекали 30 июня нынешнего года.

Напомним, команда в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.

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В статье: Виталий Федорив Андрей Ралюченко Металл (Харьков) Александр Мизюк
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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