Металл продлил контракты с ключевыми игроками

Харьковский "Металл" продлил контракты с тремя игроками основы после матча с "Кривбассом" (3:0).

Центральные защитники Александр Мизюк и Виталий Федорив, а также опорный полузащитник Андрей Ралюченко подписали новые соглашения с клубом. Контракты Федорива и Ралюченко истекали 30 июня нынешнего года.

Напомним, команда в следующем сезоне будет играть в Первой лиге.