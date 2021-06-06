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Чижевский: Команда пытается играть в комбинационный футбол

Первая лига
(2 голосов)

Наставник рассказал о проблемах команды

Чижевский: Команда пытается играть в комбинационный футбол

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

Главный тренер волочиского "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал поражение тернопольской "Ниве" (0:1) во вчерашнем матче:

"По ведению игры у меня нет претензий к своей команде. Она пытается играть в комбинационный футбол.

Но нам где-то не хватает в завершающей стадии. Самое главное – нам не хватает нападающего", – сказал Чижевский.

Вчера "Агробизес" проиграл тернопольской "Ниве" и потерял шансы выйти в УПЛ по результатам текущего сезона.

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В статье: Александр Чижевский Нива (Тернополь) Агробизнес
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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Kristo (Львов)
06.06.2021 в 19:28
Видимо не очень хотели
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andyqd (Сан Хосе)
06.06.2021 в 17:15
Агробизнесу рановато в УПЛ, игра с Нивой наглядно это показала
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 11:43
а ЧО тем более
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