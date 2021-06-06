Чижевский: Команда пытается играть в комбинационный футбол

Главный тренер волочиского "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал поражение тернопольской "Ниве" (0:1) во вчерашнем матче:

"По ведению игры у меня нет претензий к своей команде. Она пытается играть в комбинационный футбол.

Но нам где-то не хватает в завершающей стадии. Самое главное – нам не хватает нападающего", – сказал Чижевский.