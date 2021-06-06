Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чижевский: Команда пытается играть в комбинационный футбол
Наставник рассказал о проблемах команды
Фото: ФК Агробизнес
Главный тренер волочиского "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал поражение тернопольской "Ниве" (0:1) во вчерашнем матче:
"По ведению игры у меня нет претензий к своей команде. Она пытается играть в комбинационный футбол.
Но нам где-то не хватает в завершающей стадии. Самое главное – нам не хватает нападающего", – сказал Чижевский.
Вчера "Агробизес" проиграл тернопольской "Ниве" и потерял шансы выйти в УПЛ по результатам текущего сезона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Переход Педриньо на гране срыва, Днепр-1 следит за аргентинцем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Новости по теме
- 19:22 Украинские Харьковчане идут в УПЛ, а Кременчуг - во Вторую лигу. Кремень - Металлист 1925 0:4, Нива - Агробизнес 1:0
- 08:00 Украинские Верес и Черноморец можно поздравлять? Лобовой матч за третье место - анонс 22-го тура Первой лиги
- 07:00 Украинские Черноморец и Прикарпатье на самоизоляции, шесть матчей состоятся в срок - анонс 15-го тура Первой лиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kristo (Львов)
06.06.2021 в 19:28
Ответить
0
0
andyqd (Сан Хосе)
06.06.2021 в 17:15
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 11:43
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...