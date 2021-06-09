Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ

"Верес" подтвердил, что заявил стадион "Авангард" в Луцке как основной для домашних матчей в УПЛ.

Ровенский клуб также заявил два резервных стадиона.

Первый – "Авангард" в Ровно, который до сих пор находится на реконструкции.

Второй – Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Руководители города Ровно заявили, что работы на стадионе Авангард должны закончиться к началу 2022 года.

Отметим, что в Первой лиге команда проводила домашние матчи на стадионе "Колос" в Млынове.