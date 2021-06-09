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Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Новичок УПЛ будет играть в Луцке

Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" подтвердил, что заявил стадион "Авангард" в Луцке как основной для домашних матчей в УПЛ.

Ровенский клуб также заявил два резервных стадиона.

Первый – "Авангард" в Ровно, который до сих пор находится на реконструкции.

Второй – Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Руководители города Ровно заявили, что работы на стадионе Авангард должны закончиться к началу 2022 года.

Отметим, что в Первой лиге команда проводила домашние матчи на стадионе "Колос" в Млынове.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
09.06.2021 в 08:30
Ну-ну ... а играть все равно в Киеве будете ... )
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
09.06.2021 в 08:03
Богато жить не запретишь...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 08:19
3 стадіони - крутезно... Ще б очки набирати за трьох...
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0
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