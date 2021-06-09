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Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ
Новичок УПЛ будет играть в Луцке
Фото: НК Верес
"Верес" подтвердил, что заявил стадион "Авангард" в Луцке как основной для домашних матчей в УПЛ.
Ровенский клуб также заявил два резервных стадиона.
Первый – "Авангард" в Ровно, который до сих пор находится на реконструкции.
Второй – Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.
Руководители города Ровно заявили, что работы на стадионе Авангард должны закончиться к началу 2022 года.
Отметим, что в Первой лиге команда проводила домашние матчи на стадионе "Колос" в Млынове.
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