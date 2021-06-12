Каникулы близко, без задач, но с целями. Анонс 30-го тура Первой лиги

Еще в прошлом туре сформировалась тройка команд, повышающихся в классе, к "Вересу" и "Черноморцу" добавился харьковский "Металлист 1925". Упростили ему задачу житомирское "Полесье" и тернопольская "Нива", обыгравшие прямых конкурентов команды Валерия Кривенцова. Сами же харьковчане также не плошали и параллельно убили интригу в борьбе за выживание, досрочно отправив "Кремень" во Вторую лигу (4:0).

Последний игровой день превращается в чистую формальность. Впрочем, ряд команд при помощи игровой практики в нем уже готовит почву под решение задач в сезоне следующем. Например, лучший коллектив последних туров - липоводолинский "Альянс", уже объявил о переходе Владислава Шарая в "Ингулец".

Центральные матчи тура

"Агробизнес" - "Николаев". Этот матч был одним из самых ожидаемых в последних турах, но на поверку является прогулочным. Просто и "Агробизнес", и "Николаев" решили самоустраниться из дальнейшей борьбы за УПЛ, проиграв новичкам Первой лиги этого сезона со счетом 0:1. У хозяев Роман Дидык и Юрий Романюк не смогут сыграть из-за дисквалификации. Кстати, "Агробизнес" еще не проигрывал "Николаеву" в рамках Первой лиги - в трех случаях была зафиксирована ничья, а в двух гостевых матчах, в том числе в первом круге текущего чемпионата (2:0), команде из Волочиска удалось выиграть. (Артур Кисляченко)

"Волынь" - "Черноморец". И от этого соперничества в 30-м туре можно было ожидать большего. На практике же имеем битву изначальных фаворитов сезона практически без турнирных задач. К тому же увеличивает шансы гостей в луцком матче кадровая катастрофа "Волыни", в расположении которой (по слухам) уже нет ни Юрия Коломойца, ни Джордана Нкололо, а вот Виталий Недилько, его тезка Приндета и Владислав Приймак дисквалифицированы. "Черноморец" после домашнего поражения от "Альянса" (0:2) в прошлом туре попытается обыграть "крестоносцев" и гарантировать себе второе место по итогам сезона. (Артур Кисляченко)

Не стоит пропускать

"Металлист 1925" - "ВПК-Агро". Подвинуть "моряков" со второй строчки может "Металлист 1925", который принимает еще одного новичка дивизиона текущего сезона. "ВПК-Агро" неожиданно уступил "Кристаллу" в прошлом туре (1:2), причем на своем поле. Кстати, выиграл на "Метеоре" в первом круге и харьковский клуб (1:0). Пропустят предстоящий поединок Владислав Дмитренко у хозяев и его тезка Горбаченко у гостей. (Артур Кисляченко)

"Горняк-Спорт" - "Верес". Новоиспеченный чемпион Первой лиги приехал в гости к команде, которая в первом круге возглавляла турнирную таблицу, а сейчас скатилась до ее середины из-за потери инвестора зимой. "Горняк-Спорт" в конце начал набирать победного темпа: скальп "Оболони", на этой неделе - победа в спарринге над "Александрией" из УПЛ. Еще защитник Дмитрий Павлиш говорит: "Хочется красиво встретить чемпиона - победой с нашей стороны". У "Вереса" только Михаил Шестаков борется за звание лучшего бомбардира и ему нужны по крайней мере 3 гола, чтобы выйти на первое место (сейчас - 13, а у Черненко из "Агробизнеса" - 15). У Вереса есть фактор отсутствия мотивации (исключение - игроки, с которыми еще не пролонгировали контракты). Чемпионами сезона 2020/21 - стали, в УПЛ - вышли. И это, напоминаю, новички Первой лиги! У обеих команд нет дисквалифицированных игроков на этот поединок. И еще один, может, самый интересный факт - этот матч рассудит 29-летняя Кристина Козорог (Киевская область). Ее называют самой красивой из украинских футбольных судей. Не верите? Можете убедиться на странице Кристины в Фейсбуке .(Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи тура

"Кристалл" - "Нива". Херсонский "Кристал" в прошедшем туре одолел "ВПК-Агро" на выезде, немного подсластив пилюлю вылета. Им осталось провести еще один матч перед тем, как вернуться во вторую лигу. Почему бы снова не взять три очка? Соперник не самый мотивированный, "Нива" свои вопросы уже успела решить. (Георгий Грошев)

"Альянс" - "Кремень". Уже досрочно потерявший все шансы "Кремень" отправиться в Сумы, где "Альянс" не проигрывает в этом сезоне вовсе, а в настоящий момент имеет двенадцатиматчевую серию без поражений, вне зависимости от места проведения игр. Сам "Кремень" набрал всего лишь пять очков в тринадцати весенних турах Первой лиги и, таким образом, вряд ли закономерность его вылета целесообразно ставить под сомнение. (Артур Кисляченко)

"Авангард-СК Краматорск" - "Прикарпатье". Две команды, которые большую часть сезона боролись за выживание, со своей миссией справились. Теперь нужно просто завершить нынешнюю кампанию. "Авангард" проиграл в трех последних турах, в то время как представители Ивано-Франковска окрепили под конец кампании. И две победы кряду явное тому подтверждение. К финальному туру они подходят в качестве небольших фаворитов. По крайней мере, на наш взгляд. (Георгий Грошев)

"Полесье" - "Оболонь". 10-я команда принимает 8-ю. Житомиряне, новички Первой лиги, откровенно доигрывали чемпионат (поражение "Авангарду", "Ниве"). Задачу же выполнили, сохранили место в середине таблицы ...Но кто-то сильно потряс их за три тура до конца турнира и "о на маєш" - впечатляющая победа над "Горняк-Спортом", по-доброму бешеным "Николаевом". Действительно интересно, увидим ли продолжение серии в матче с "Оболонью"? "Пивовары" вместе с "Волынью" и "Николаевом" можно считать неудачниками середины таблицы. Ежегодно они претендуют на выход в УПЛ, но на деле все выглядит печально. Команде нужна перезагрузка и сейчас, хотя у нее есть достойный состав с двумя нападающими, одними из лучших в лиге - Батальским и Мурзой. (Тарас Вархоляк)