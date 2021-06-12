  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Полесье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Скріншот із YpuTube-трансляції Полісся

Новина українською

Одним из интересних фактов является то, что поединок будет обслуживать арбитр-девушка - София Причина.

В целом у обеих команд-середнячков нет повода для особых переживаний по поводу этого матча. Больше читайте в анонсе тура.

Читайте такжеКаникулы близко, без задач, но с целями. Анонс 30-го тура Первой лиги

Первая лига, 30 тур

12.06.2021, 17:30

город Житомир, Центральный стадион

Арбитр в поле - София Причина (Львовская область)

Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...