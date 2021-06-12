Полесье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Одним из интересних фактов является то, что поединок будет обслуживать арбитр-девушка - София Причина.

В целом у обеих команд-середнячков нет повода для особых переживаний по поводу этого матча. Больше читайте в анонсе тура.

Первая лига, 30 тур

12.06.2021, 17:30

город Житомир, Центральный стадион

Арбитр в поле - София Причина (Львовская область)

Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка