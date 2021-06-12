Первая лига
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Полесье – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Скріншот із YpuTube-трансляції Полісся
Одним из интересних фактов является то, что поединок будет обслуживать арбитр-девушка - София Причина.
В целом у обеих команд-середнячков нет повода для особых переживаний по поводу этого матча. Больше читайте в анонсе тура.
Первая лига, 30 тур
12.06.2021, 17:30
город Житомир, Центральный стадион
Арбитр в поле - София Причина (Львовская область)
Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев)
Видеотрансляция поединка
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