Блажко: Думаю, что Металлист 1925 не затеряется в Премьер-Лиге

Нападающий “Металлиста 1925” Валерий Блажко поделился эмоциями от выхода в Премьер-Лигу, а также рассказал о настрое на игру с “ВПК-Агро”.

- Валерий, вспомните свои эмоции после финального свистка с “Кременем”. Поделитесь впечатлениями от выхода в Премьер-Лигу?

- Счастлив, что “Металлист 1925” вышел в Премьер-Лигу. После финального свистка не знали, что повысились в классе, ведь “Агробизнес” и “Николаев” еще доигрывали свои матчи. Сначала эмоции были сдержанными. Когда поняли, что финиширует третьим, то радости не было предела. Приятно, что наши усилия в течение сезона были не напрасны.

- Признайтесь, у Вас было волнения перед игрой с “Кременем’? Тренер с вами лично разговаривал, и какие задачи получили на игру?

- До матча волновался за результат, ведь не имели права терять зачетные пункты. После стартового свистка волнения исчезло, уверенно себя чувствовал в игре. Нам необходимо было сыграть в свой футбол, выполнить тренерские установки. Доволен, что смогли достичь своего и порадовали болельщиков.

- На 21-й минуте Вы открыли счет в матче, тем самым забили свой первый гол на профессиональном уровне. В психологическом плане груз ответственности упал?

- Конечно, меня переполняли положительные эмоции. Этот забитый мяч был очень важен. В психологическом плане стало намного проще, почувствовал уверенность в собственных силах. От нападающего всегда требуют забитых мячей. Счастлив, что смог оправдать доверие тренера и помог команде победить.

Благодарен тренерскому штабу, который доверил мне место в стартовом составе в такой непростой для команды период. Выходил на поле с максимальным настроем и концентрацией, ведь хотел своей игрой отблагодарить Валерия Кривенцова.

- Довольны своим дебютным сезоном?

- Команда провела хороший сезон, особенно если оценивать игру весной. Важно, что смогли повыситься в классе. Что касается меня, то нужно много над этим работать, прогрессировать. Сделаю все возможное, чтобы в следующем сезоне принести больше пользы команде.

- Какой матч для команды в целом был худшим этой весной, а какой понравился больше всего?

- Не стал бы отмечать игру, которую мы провалили. Пытались отдаваться на 100% в каждом матче, максимально серьезно готовились к соперникам. К сожалению, не всегда все у нас получалось, но это футбол...

Относительно качественных матчей, то стоит отметить волевые победы над “Агробизнесом” и “Горняком-Спорт”. В психологическом плане, и учитывая турнирную таблицу, эти победы были для нас очень важны.

- За счет чего удалось достичь такого прогресса весной?

- Зимой хорошо поработали на сборах, тренерский штаб провел качественную селекцию. Опытные игроки нам очень помогли весной. В Турции удалось сыграть спарринги против сильных соперников, проверили свои силы, поняли, в чем необходимо прибавлять. Это все не могло не сказаться на результатах. К тому же, стоит отметить огромное желание каждого футболиста и, безусловно, работу тренерского штаба.

- Какие у вас ожидания от заключительного матча в нынешнем сезоне против “ВПК-Агро”? Какие задачи ставите перед собой?

- Тщательно готовимся к матчу. Понимаем, что должны сыграть в свой лучший футбол перед болельщиками. Хотим порадовать своих фанатов победой в заключительном матче сезона. Будет непросто, но мы уверены в себе. Надо завершить сезон на мажорной ноте.

- По вашему мнению, по кадровому потенциалу “Металлист 1925” готов к достойному выступлению в Премьер-Лиге?

- Думаю, что “Металлист 1925” не затеряется в Премьер-Лиге. Наша команда будет достойно противостоять лучшим командам Украины.