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Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку

Первая лига
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Состав команды в межсезонье ждут кардинальные изменения

Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку

Новина українською

На следующий день после выездной победы над "Металлистом 1925" (2:1) главный тренер "ВПК-Агро" Сергей Соловьев подал в отставку. Президент клуба Владимир Корсун ее принял.

Вместе с Соловьевым, клуб покидает весь тренерско-административный штаб: директор "ВПК-Агро" Владимир Кныш, ассистенты главного тренера Сергей Дирявка и Кирилл Сидоренко, тренер по работе с вратарями Николай Збарах и администратор Олег Головань.

Очевидно, что и состав команды в межсезонье ждут кардинальные изменения: практически у всех футболистов, за исключением нескольких исполнителей, контракты истекают уже в этом месяце.

Под руководством "ВПК-Агро" Сергея Соловьева за два года преодолел путь от команды областного чемпионата до середняка Первой лиги. Свой дебютный сезон во втором по силе дивизионе украинского футбола зелено-черные завершили на 10-м месте, выполнив поставленную руководством задачу.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) Сергей Соловьев
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