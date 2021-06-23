  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Калитвинцеву не пригодились. Полесье объявило об уходе шестерых игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калитвинцеву не пригодились. Полесье объявило об уходе шестерых игроков

Первая лига
(1 голосов)

Увидим новую команду

Калитвинцеву не пригодились. Полесье объявило об уходе шестерых игроков

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Полесье" объявляет об уходе шестерых игроков. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

По их данным, статус свободных агентов получили Денис Галенков, Кирилл Прокопчук, Александр Чернецкий, Евгений Шевченко, Денис Притиковський и Денис Островский.

Читайте такжеПолесье подписало первого новичка в текущее межсезонье

Напомним, что с нового сезона с житомирским коллективом будет работать Юрий Калитвинцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Полесье"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...