Калитвинцеву не пригодились. Полесье объявило об уходе шестерых игроков

ФК "Полесье" объявляет об уходе шестерых игроков. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

По их данным, статус свободных агентов получили Денис Галенков, Кирилл Прокопчук, Александр Чернецкий, Евгений Шевченко, Денис Притиковський и Денис Островский.

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Напомним, что с нового сезона с житомирским коллективом будет работать Юрий Калитвинцев.