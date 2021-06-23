Оболонь продлила контракт с Лукьянчуком

Оболонь продлила контракт с защитником Павлом Лукьянчуком. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Центрбэк присоединился к пивоварам в октябре прошлого года и с тех пор забил один гол в 15 матчах чемпионата Украины.

"Приложу со своей стороны все усилия, чтобы мы выполнили поставленную перед нами задачу - выход в Премьер-лигу", - цитирует Павла официальный сайт клуба.

Воспитанник Динамо Лукьянчук в чемпионате Украины также поиграл за Верес и Олимпик, за который провел 26 матчей.