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Оболонь продлила контракт с Лукьянчуком

Первая лига
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Павел останется в команде ещё на один год

Оболонь продлила контракт с Лукьянчуком

fc.obolon.ua

Новина українською

Оболонь продлила контракт с защитником Павлом Лукьянчуком. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Центрбэк присоединился к пивоварам в октябре прошлого года и с тех пор забил один гол в 15 матчах чемпионата Украины.

"Приложу со своей стороны все усилия, чтобы мы выполнили поставленную перед нами задачу - выход в Премьер-лигу", - цитирует Павла официальный сайт клуба.

Воспитанник Динамо Лукьянчук в чемпионате Украины также поиграл за Верес и Олимпик, за который провел 26 матчей.

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В статье: Оболонь (Киев) Павел Лукьянчук
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