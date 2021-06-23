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Оболонь продлила контракт с Лукьянчуком
Павел останется в команде ещё на один год
fc.obolon.ua
Оболонь продлила контракт с защитником Павлом Лукьянчуком. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Центрбэк присоединился к пивоварам в октябре прошлого года и с тех пор забил один гол в 15 матчах чемпионата Украины.
"Приложу со своей стороны все усилия, чтобы мы выполнили поставленную перед нами задачу - выход в Премьер-лигу", - цитирует Павла официальный сайт клуба.
Воспитанник Динамо Лукьянчук в чемпионате Украины также поиграл за Верес и Олимпик, за который провел 26 матчей.
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