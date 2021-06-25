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Полесье покинули еще четверо футболистов

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Ранее ушли шесть игроков

Полесье покинули еще четверо футболистов

Фото: ФК Полесье

Новина українською

ФК "Полесье" объявляет об уходе еще четверых футболистов. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

По их данным, статус свободных агентов получили полузащитники Марат Даудов, Андрей Понедельник, защитник Вадим Жук и нападающий Станислав Коваль.

30-летний защитник Жук пополнил ряды "Полесье" в сентябре 2020 года. В сезоне футболист провел на поле 1100 минут в 17 поединках.

31-летний полузащитник Даудов присоединился к команде в июле 2019 года. На счету полузащитника 31 матч, 1897 минут на поле и 3 забитых мяча.

24-летний хавбек Понедельник выступал за "Полесье" с августа 2020 года. За сезон Андрей провел на поле 2232 минуты в 27 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

19 летний нападающий Коваль в команде с февраля 2021 года. С тех пор форвард выходил на поле в 14 матчах, в которых сыграл 1044 минуты. На счету Станислава 4 забитых мяча.

Напомним, что ранее клуб объявил об уходе шестерых игроков.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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