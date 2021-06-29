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Защитник Зари близок к переходу в Авангард-СК Краматорск
Минувший сезон игрок провел в аренде в составе "ВПК-Агро"
Фото: zoryafc.com
21-летний левый защитник Максим Агапов близок к продолжению карьеры в "Краматорске" (бывший "Авангард").
Выпусник харьковского УФК в 2017–2020 годах играл за юниорскую и молодежную команды "Зари", а весной этого года дебютировал в Первой лиге в составе "ВПК-Агро". За этот клуб Агапов выступал на правах аренды в минувшем сезоне, проведя 13 матчей, результативными действиями не отметился.
Права на футболиста принадлежат "Заре", но за основную команду "черно-белых" Агапов не провел ни одной игры.
Напомним, что "ВПК-Агро" по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место. При этом на следующий день после финиша тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.
"Авангард-СК Краматорск" завершил чемпионат Первой лиги на 12-й позиции. Аттестат на новый сезон был выдан уже "Спортивному клубу "Краматорск".
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