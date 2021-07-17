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Тренер Оболони Иващенко избавился от приставки и.о

Первая лига
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Пивовары идут в новый сезон со старым тренером

Тренер Оболони Иващенко избавился от приставки и.о

fc.obolon.ua

Новина українською

Киевская "Оболонь" объявила, что в новом сезоне команду будет тренировать Валерий Иващенко.

Специалист избавился от приставки и.о. и продолжит работать с командой в новом статусе.

С тренером подписан полноценный контракт по системе 1+1.

Напомним, что Иващенко принял команду после отставки Павла Яковенко в начале мая этого года.

По итогам прошлого сезона "пивовары" заняли 8-е место в Первой лиге.

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В статье: Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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