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Тренер Оболони Иващенко избавился от приставки и.о
Пивовары идут в новый сезон со старым тренером
fc.obolon.ua
Киевская "
Специалист избавился от приставки и.о. и продолжит работать с командой в новом статусе.
С тренером подписан полноценный контракт по системе 1+1.
Напомним, что Иващенко принял команду
По итогам прошлого сезона "пивовары" заняли 8-е место в Первой лиге.
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Источник:ФК Оболонь
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