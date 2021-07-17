Тренер Оболони Иващенко избавился от приставки и.о

Киевская " Оболонь " объявила, что в новом сезоне команду будет тренировать Валерий Иващенко.

Специалист избавился от приставки и.о. и продолжит работать с командой в новом статусе.

С тренером подписан полноценный контракт по системе 1+1.

Напомним, что Иващенко принял команду после отставки Павла Яковенко в начале мая этого года.

По итогам прошлого сезона "пивовары" заняли 8-е место в Первой лиге.