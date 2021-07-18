Кремень представил новый логотип

Кременчугский “Кремень” подошел к началу чемпионата Первой Лиги с обновленной эмблемой. Вместо классического герба теперь на форме будет красоваться современный его аналог.

Вот так выглядела старая эмблема:

Это ее обновленный вариант:

Клуб ранее запустил конкурс на лучшую эмблему, и среди всех выбрал работу Коротенко Вадима. Он получит от “Кремня” ценный приз.

Команда сыграет свой первый матч в новом сезоне уже 24 июля против "ВПК-Агро", выйдя в форме с новым гербом.