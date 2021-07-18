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Кремень представил новый логотип

Первая лига
(2 голосов)

Выглядит более современно от предыдущего

Кремень представил новый логотип

Фото - ФК Кремень

Новина українською

Кременчугский “Кремень” подошел к началу чемпионата Первой Лиги с обновленной эмблемой. Вместо классического герба теперь на форме будет красоваться современный его аналог.

Вот так выглядела старая эмблема:

Кремень представил новый логотип - изображение 1

Это ее обновленный вариант:

Клуб ранее запустил конкурс на лучшую эмблему, и среди всех выбрал работу Коротенко Вадима. Он получит от “Кремня” ценный приз.

Команда сыграет свой первый матч в новом сезоне уже 24 июля против "ВПК-Агро", выйдя в форме с новым гербом.

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.07.2021 в 14:08
Норм
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.07.2021 в 13:21
Хай Бог милуе....
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+1
0
Джин Тоник (R)
18.07.2021 в 12:56
Колос Коваливка???Старая эмблема лучше.Жаль не видим КремиК у УПЛ.Денег нет но вы держитесь говорят...Удачи в 1й лиге!!!
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0
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