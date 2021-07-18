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Кремень представил новый логотип
Выглядит более современно от предыдущего
Фото - ФК Кремень
Кременчугский “Кремень” подошел к началу чемпионата Первой Лиги с обновленной эмблемой. Вместо классического герба теперь на форме будет красоваться современный его аналог.
Вот так выглядела старая эмблема:
Это ее обновленный вариант:
Клуб ранее запустил конкурс на лучшую эмблему, и среди всех выбрал работу Коротенко Вадима. Он получит от “Кремня” ценный приз.
Команда сыграет свой первый матч в новом сезоне уже 24 июля против "ВПК-Агро", выйдя в форме с новым гербом.
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