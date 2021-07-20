Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь подписала экс-нападающего Кривбасса
Стороны заключили соглашение по схеме "1+1"
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" объявила о подписании нападающего Константина Черния.
Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме 1+1.
В новой команде Константин будет выступать под 18-м номером. В минувшем сезоне Черний выступал за "Кривбасс". На счету форварда 10 голов в 21 матче.
Футболист также известен по выступлениям за "Ильичевец", "Сталь" (Днепродзержинск), "Энергия" (г. Новая Каховка, Херсонская область), МФК "Кремень" (Кременчуг), ФК "Нефтяник" (г. Ахтырка, Сумская область), "Горняк-Спорт" (г. Горишние Плавни, Полтавская область), "Валмиера" (Латвия) и "Металлург".
Напомним, что ранее "Оболонь" назвала имя нового наставника.
Популярное сейчас
- Санжар покинул Олимпик. Команду примет Сергей Литовченко
- Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А
- Динамо в шаге от подписания форварда из Венесуэлы. Осталось пройти медосмотр
- Кривбасс арендует форварда Днепра-1
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма