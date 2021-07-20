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Оболонь подписала экс-нападающего Кривбасса

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Стороны заключили соглашение по схеме "1+1"

Оболонь подписала экс-нападающего Кривбасса

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" объявила о подписании нападающего Константина Черния.

Соглашение с 28-летним футболистом подписано по схеме 1+1.

В новой команде Константин будет выступать под 18-м номером. В минувшем сезоне Черний выступал за "Кривбасс". На счету форварда 10 голов в 21 матче.

Футболист также известен по выступлениям за "Ильичевец", "Сталь" (Днепродзержинск), "Энергия" (г. Новая Каховка, Херсонская область), МФК "Кремень" (Кременчуг), ФК "Нефтяник" (г. Ахтырка, Сумская область), "Горняк-Спорт" (г. Горишние Плавни, Полтавская область), "Валмиера" (Латвия) и "Металлург".

Напомним, что ранее "Оболонь" назвала имя нового наставника.

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В статье: Оболонь (Киев) Константин Черний
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Источник:
ФК Оболонь

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