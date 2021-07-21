Собуцкий: Футбольном произволу в Украине нет конца

Основатель " Агробизнеса " Олег Собуцкий выступил с заявлением, в котором раскритиковал украинскую футбольную власть.

"Футбольный клуб "Агробизнес" не может стоять в стороне ситуации, которая сложилась в украинском футболе. Поэтому хотим высказаться по поводу ряда произвольных решений, которые уже вошли в привычку в стенах Дома футбола.

Cоздается впечатление, что футбол в Украине нужен только футболистам, спонсорам, владельцам клубов, детско-спортивным школам и болельщикам. Тех людей, которые хотят, чтобы футбол в нашей стране был, среди футбольных чиновников можно пересчитать по пальцам. Зато кажется, что большинство чиновников, которые сейчас работают в УАФ, не заинтересованы в развитии футбола. Очень жаль, но у нас одни живут для футбола, другие - за счет футбола. Конечно, есть в УАФ и компетентные люди, но, к сожалению, им не дают возможности себя проявить.

В футбольном обществе привыкли жить по двойным стандартам. Далеко не надо ходить. Взять, к примеру, полуфинальный декабрьский матч Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо". По карантинным меркам городской стадион в Тернополе было разрешено заполнить на 25% - 3850 человек. Нашу команду, которая выступила принимающей стороной, пришло поддержать гораздо больше болельщиков, чем разрешалось. В итоге, на "Агробизнес" был наложен денежный штраф. Впрочем, когда эта ситуация повторилась в финале Кубка на том же стадионе - а фанов на трибунах было на самом деле значительно больше, чем это разрешалось - 20% (3050 человек) согласно с карантинными ограничениями! - то футбольное правосудие на этот раз промолчалл. А все потому, что организатором финала Кубка была Украинская ассоциация футбола. В первом случае клуб "Агробизнес" наказали сверху, наложив денежный штраф, тогда как к УАФ никаких претензий не было выдвинуто. Так где же здесь справедливость?

Также много вопросов и по выборочному лицензирования клубов для получения аттестата УПЛ. По спортивному принципу в прошлом сезоне повысились в классе три коллектива. Как действовать в случае снятия той или иной команды - как это было с "Олимпиком" - и кто в таком случае является первым на очереди на повышение, в регламенте четко не прописано. Окончательное решение в следующих случаях за Исполкомом УАФ, который работает в ручном режиме, поэтому, спортивному принципу в кабинетах можно пренебречь.

Удивительно, но когда "Агробизнес" проходил аттестацию в УПЛ, нам выдали аттестат на Первую лигу, мотивируя это тем, что мы не заняли первые три места, поэтому не вышли в УПЛ. Когда же клубам УПЛ отправляли опросники, где предлагали варианты, "Агробизнес" в список претендентов на повышение не внесли. Объяснили клубам это так: "Агробизнес" не проходил аттестацию в Премьер-лигу. Ну разве это не обман? Зато "Минай", владелец которого находится под санкциями, а на закарпатский клуб на тот момент был наложен трансферный бан, получил право играть в УПЛ.

Футбольном произволу нет конца. И продолжился он в ситуации, когда стадион "Украина" по странному стечению обстоятельств, как только там выразили свое желание играть два львовские клубы, в экстренном порядке лишили 3-й категории. Приехали из Киева два "больших эксперта", получив перед тем сверху команду "фас", зарубили стадион без всяких объяснений и поехали обратно в столицу. В итоге, оба львовские клубы в принудительном порядке загнали на государственный стадион против их же воли. Такими методами развивать футбол в Украине вряд ли удастся.

Позиция клуба "Агробизнес" четкая и очевидна: закон должен быть одним для всех! Потому что для чего же тогда старания игроков, тренеров и президентов, если одним можно все, а другим - нельзя? Хотим напомнить одну простую истину! Не будет равных условий - не будет здоровой конкуренции. Не будем здоровой конкуренции - не будет сильного чемпионата и сильной сборной, которой сейчас так гордятся в кабинетах. Опомнитесь разрушать чужое, пока своего не построили! Успех сборной на Евро стало возможным не благодаря, а вопреки той плачевной ситуации, в которой оказался сейчас украинский футбол! Потому что уже говорить о развитии детско-юношеского футбола, если чиновникам с УАФ даже нет дела до молодежных и юношеских сборных, для которых не нашлось средств, чтобы провести элементарные сборы.

Наконец обращаемся к так называемым патриотам в дорогих костюмах, которые только и умеют, что благодаря патриотическим лозунгам повышать свой имидж и самооценку: если не способны помогать, то хотя бы не мешайте людям, которые хотят развивать украинский футбол!, - сказано в заявлении на официальном сайте клуба.