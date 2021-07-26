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Тренер Кривбасса: Игроки понимают, какие высокие цели и задачи стоят перед командой
Кривбасс в новом сезоне стартовал с победы
fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько прокомментировал
- Во-первых, хочу поздравить Кривой Рог с Первой лигой и первой победой в сезоне. Относительно игры, то первая игра всегда традиционно тяжелая, ведь команда только входит в сезон. У нас много новых футболистов, не хватает сыгранности и взаимопонимания. Счет 4:1, но впереди еще много работы.
Команде необходимо сыграться, чтобы мы еще лучше понимали друг друга, понимали, что хочет тренерский штаб. Команде большая благодарность за эту игру. Функционально мы выдержали. Но надо добавлять в технике и тактике. Будем работать в этом направлении, впереди недельный цикл подготовки.
Мы должны добавлять с каждым матчем. Отдельная благодарность за поддержку наших болельщиков. "Кривбасс" забил четыре гола, но мог и больше.
- Как психологически настраивали команду на первый матч сезона?
- Все профессионалы, и прекрасно понимают высокие цели и задачи, которые стоят перед "Кривбассом". Договорились внутри коллектива, что в каждом матче будем биться за результат, за победу. Обещаю вам, что "Кривбасс" будет бороться за каждую победу до последнего. Работы еще очень много, мы это понимаем.
- Комплектация команды завершена?
- Нет, некоторые позиции еще не закрыты. Надеюсь, новички еще будут.
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