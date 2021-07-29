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Подолье арендовало полузащитника Динамо и голкипера Колоса
Клуб из Первой лиги работает над усилением состава
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
"Подолье" усилилось вратарем Евгением Кучеренко и полузащитником Артуром Ващишиным.
Оба игрока будут выступать за клуб на правах аренды в сезоне 2021/22.
21-летний Ващишин минувший сезон провел в аренде в "Черноморце". На счету полузащитника 3 матча в Первой лиге. Права на футболиста принадлежат "Динамо".
20-летний Кучеренко – воспитанник "Шахтера". Выступал за португальскую "Лейрию", молодежные команды "Шахтера" и "Колоса". За первую команду ковалевцев сыграл 1 матч в сезоне 2019/20.
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