Первая лига
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Металлист в матче с толкотней и голом-шедевром громит лучшую атаку лиги. Прикарпатье - Металлист 1:4
Казалось, "Металлист" сделал игру уже в первые 16 минут
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 3 тур
07.08.2021, 18:30
город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Ярослав Козик (Мукачево)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Металлист (Харьков) 1:4
Голы: Иван Сондей (55) - Жо (12), Фарес Балули (16 пенальти), Руслан Фомин (62), Евгений Банада (84)
Удаление: Назарий Воробчак (15 - "Прикарпатье")
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Комментарии (14)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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Просто Толик (Одесса)
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Kowboy (Харьков)
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amg333 (Kyiv )
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Dany_Red (Харьков)
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