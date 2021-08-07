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Металлист в матче с толкотней и голом-шедевром громит лучшую атаку лиги. Прикарпатье - Металлист 1:4

Первая лига
(1 голосов)

Казалось, "Металлист" сделал игру уже в первые 16 минут

Металлист в матче с толкотней и голом-шедевром громит лучшую атаку лиги. Прикарпатье - Металлист 1:4

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 3 тур

07.08.2021, 18:30

город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Ярослав Козик (Мукачево)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Металлист (Харьков) 1:4

Голы: Иван Сондей (55) - Жо (12), Фарес Балули (16 пенальти), Руслан Фомин (62), Евгений Банада (84)

Удаление: Назарий Воробчак (15 - "Прикарпатье")

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В статье: Александр Кучер Первая лига Фарес Балули Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Олег Рыпан
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Комментарии (14)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 21:26
Металісте всі знають,що ти крутий,але міг і трохи менше голів забити.
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
07.08.2021 в 21:11
МКГ
Ответить
0
-4
Kowboy (Харьков)
07.08.2021 в 21:25
ты про чморноморец?
Ответить
0
0
ruobosru (воркута)
07.08.2021 в 21:10
уже час прошел после матча а Прикарпатье до сих пор не снимается...в чем прикол???
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+3
-1
magnum power (БОМЖ)
07.08.2021 в 21:13
напевно вони розуміють, що могли грати вдев'ятьох з середини другого тайму.
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
07.08.2021 в 20:55
Глисты не смогут,судьи помогут!
Ответить
+4
-10
avatar
Dany_Red (Харьков)
07.08.2021 в 20:57
В чому питання до суддів, бовдур?
Ответить
+6
-4
ukatan (Харьковская обл.)
07.08.2021 в 21:04
Думаете оно смотрело игру? Это лишь бы гавкнуть!
+10
-3
Kowboy (Харьков)
07.08.2021 в 21:19
куивских уже трусит. ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ и шубы не помогут.
+3
-1
Kowboy (Харьков)
07.08.2021 в 21:22
куевских уже трусит.
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
07.08.2021 в 21:10
ты ошибся веткой, сегодня Динамо не играло
Ответить
+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
07.08.2021 в 20:54
Ошибка по всем ссылкам на трансляцию я так понимаю не случайно? Чтоб без свидетелей всё порешать? Красная на 15й минуте это конечно сильно...
Ответить
+3
-10
magnum power (БОМЖ)
07.08.2021 в 20:56
точно, Ярославський купив ахметова, а Красніков відключив інет у Франківську.
Ответить
+9
-3
Tchajka
07.08.2021 в 20:47
Теперь Прикарпатье будет сниматься из за удаления? С победой!!!!!!!
Ответить
+7
-4


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