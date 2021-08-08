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Самый младший тренер Первой лиги одерживает первую победу. Подолье - ВПК-Агро 3:0
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 3 тур
08.08.2021, 17:00
город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле - Андрей Кошур (Черновцы)
Подолье (Хмельницкий) - ВПК-Агро (Днепропетровская область) 1: 0
Голы: Денис Островский (20), Александр Пернацкий (62), Станислав Коваль (74)
Подолье: 1 Чуваев Олег, 7 Морговський Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей, 2 Прихна Дмитрий, 19 Островский Денис, 6 Костенко Кирилл, 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь.
Запасные: 23 Кучеренко Евгений, 20 Панасенков Артем, 15 Цыбульник Александр, 44 Матвеенко Эдуард, 10 Прилепа Владислав, 70 Мораренко Станислав, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 29 Жикол Дмитрий, 21 Ващишин Артур, 33 Веремеенко Олег.
ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 32 де Паула Мерседес Висенте, 5 Шевченко Евгений, 88 Зозуля Дмитрий, 29 Палюх Сергей, 19 Косовский Сергей, 13 Коберидзе Лука, 77 Наполов Сергей, 8 Будняк Иван, 10 Литвиненко Иван, 9 Кулиш Станислав.
Запасные: 35 Махновский Константин, 70 Дудик Артем, 11 Колесник Даниил, 17 Плечий Ярослав, 3 Слива Роман, 27 Сухар Тимофей, 28 Хубутия Акакий, 25 Шевченко Дмитрий.
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