Что посмотреть в субботу в Первой лиге: лидеры - в гостях, бои сельских команд и "зеленых"

Сегодня - заключительный день 4 тура Первой лиги. Вчера сыграли первые 3 поединка, сегодня остальные - 5.

Каким был ход вчерашних матчей - читайте в обзорах "Краматорск" - "Подолье" , "Волынь" - "Ужгород" и "Полесье" - "Агробизнес" .

А здесь анонсы сегодняшних матчей:

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Кремень (Кременчуг)

Один из двух лидеров турнира принимает гостей из Кременчуга. У криворожан был тяжелый матч с "Горняк-Спорт". Восстановились ли - увидим. С командой Игоря Столовицкий сложнее - "бело-синие" пока только ищут свою игру и на их победы ждут разве только самые преданные фанаты.

15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Долина)

Обе команды выступают в Первой лиге только с прошлого сезона, происходят из сел. И если команда хозяев из Днепропетровской области достаточно скромная и высоко ни тянется, то "Альянс" с Сумщины сильно пугал всех лидеров как в прошлом, так и в этом сезоне. Интересно будет посмотреть и на тренерское противостояние Александра Грицая, который совсем недавно возглавляет "ВПК-Агро" и Юрия Ярошенко, который ведет "Альянс" с 2018 года.

17:45 Нива (Тернополь) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Тернополяне второй подряд матч проводят дома на стадионе имени Шухевича. В первый раз 3 очка с "Олимпиком" взять не удалось. У команды тренера Игоря Климовского вторая попытка. Другое настроение в команде Игоря Жабченко: могли обыграть сам "Кривбасс", вели в счете, но не сдержали... проиграли. Теперь - попытка с "Нивой".

17:45 Олимпик (Донецк) - Металлист (Харьков)

Дончане пропустили 4 гола от "Кривбасса", но это было еще в первом туре, когда команду только собрали для участия в Первой лиге. Сейчас она синхронизировалась и научилась хорошо кусать соперников, играть первым номером. Будет очень интересно, насколько команда Сергея Литовченко сможет противостоять харьковской команде, где как грибы после дождя из кошелька президента Александра Ярославского всплывают все новые легионеры.

18:45 Оболонь (Киев) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Последний матч 4 тура - это противостояние двух команд, в которых клубными является зеленый цвет. Можно иначе: "пивовары" против "орлов-муниципалов". Обе команды являются середнячками и в прошлом сезоне киевляне точно были бы фаворитами. Однако этого команда Олега Рыпана выглядит кусачей и неприятной даже для "Металлиста". А тем интереснее будет это противостояние. В поединке не сыграет дисквалифицированный из-за удаления латераль "Прикарпатья" Назар Воробчак.