Первая лига
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Без Игоря Семенины голов у Тернополя не бывает. Нива - Горняк-Спорт 1:0
Команда Жабченко проигрывает
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 4 тур
14.08.2021, 17:30
город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Судья в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Нива (Тернополь) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 1:0
Гол: Игорь Семенина (4)
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