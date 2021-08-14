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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Игоря Семенины голов у Тернополя не бывает. Нива - Горняк-Спорт 1:0

Первая лига
(1 голосов)

Команда Жабченко проигрывает

Без Игоря Семенины голов у Тернополя не бывает. Нива - Горняк-Спорт 1:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 4 тур

14.08.2021, 17:30

город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Судья в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Нива (Тернополь) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 1:0

Гол: Игорь Семенина (4)

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Нива (Тернополь)
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