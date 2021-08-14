Закарпатский аутсайдер, Краматорск тянется к лидерам. Таблица Первой лиги после 4 тура

После первых 3 матчей в пятницу, в субботу, 14 августа, было проведено остальные - 5 игр. Следующий тур состоится 20-21 августа (пятница-суббота).

"Альянс" забил свои первые 2 гола в чемпионате, ведь был последней командой, у которой до сих пор было "0" в графе "голы".

Лучшая атака - у "Кривбасса" и "Металлиста" (по 11 забитых голов), лучшая оборона - у "Оболони" и "Нивы" (по 1 пропущенном мячу).

Вырисовывается такая картина:

Лидеры - Металлист и Кривбасс

Вдогонку - Краматорск, Оболонь, Нива, Волынь, Полесье

Середняки - Подолье, Альянс, Агробизнес, Олимпик

Аутсайдеры - Кремень, Прикарпатье, Горняк-Спорт, ВПК-Агро, Ужгород