Первая лига
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Закарпатский аутсайдер, Краматорск тянется к лидерам. Таблица Первой лиги после 4 тура
Ни одной команды в чемпионате, которая не забивала голов
Фото: ФК Краматорськ
После первых 3 матчей в пятницу, в субботу, 14 августа, было проведено остальные - 5 игр. Следующий тур состоится 20-21 августа (пятница-суббота).
"Альянс" забил свои первые 2 гола в чемпионате, ведь был последней командой, у которой до сих пор было "0" в графе "голы".
Лучшая атака - у "Кривбасса" и "Металлиста" (по 11 забитых голов), лучшая оборона - у "Оболони" и "Нивы" (по 1 пропущенном мячу).
Вырисовывается такая картина:
- Лидеры - Металлист и Кривбасс
- Вдогонку - Краматорск, Оболонь, Нива, Волынь, Полесье
- Середняки - Подолье, Альянс, Агробизнес, Олимпик
- Аутсайдеры - Кремень, Прикарпатье, Горняк-Спорт, ВПК-Агро, Ужгород
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Кривбасс
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|Металлист
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|3
|ФК Краматорск
|4
|3
|0
|1
|6-3
|+3
|9
|4
|Оболонь
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|5
|Нива
|4
|2
|1
|1
|2-1
|+1
|7
|6
|Волынь
|4
|1
|3
|0
|4-3
|+1
|6
|7
|Полесье
|4
|2
|0
|2
|4-3
|+1
|6
|8
|Подолье
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|9
|Альянс
|3
|1
|1
|1
|3-2
|+1
|4
|10
|Агробизнес
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|11
|Олимпик
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|12
|Кремень
|4
|1
|0
|3
|3-9
|-6
|3
|13
|Прикарпатье
|4
|1
|0
|3
|8-9
|-1
|3
|14
|Горняк-Спорт
|4
|1
|0
|3
|3-5
|-2
|3
|15
|ВПК-Агро
|4
|1
|0
|3
|3-8
|-5
|3
|16
|ФК Ужгород
|4
|0
|1
|3
|2-12
|-10
|1
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