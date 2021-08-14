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Закарпатский аутсайдер, Краматорск тянется к лидерам. Таблица Первой лиги после 4 тура

Первая лига
(1 голосов)

Ни одной команды в чемпионате, которая не забивала голов

Закарпатский аутсайдер, Краматорск тянется к лидерам. Таблица Первой лиги после 4 тура

Фото: ФК Краматорськ

Новина українською

После первых 3 матчей в пятницу, в субботу, 14 августа, было проведено остальные - 5 игр. Следующий тур состоится 20-21 августа (пятница-суббота).

"Альянс" забил свои первые 2 гола в чемпионате, ведь был последней командой, у которой до сих пор было "0" в графе "голы".

Лучшая атака - у "Кривбасса" и "Металлиста" (по 11 забитых голов), лучшая оборона - у "Оболони" и "Нивы" (по 1 пропущенном мячу).

Вырисовывается такая картина:

  • Лидеры - Металлист и Кривбасс
  • Вдогонку - Краматорск, Оболонь, Нива, Волынь, Полесье
  • Середняки - Подолье, Альянс, Агробизнес, Олимпик
  • Аутсайдеры - Кремень, Прикарпатье, Горняк-Спорт, ВПК-Агро, Ужгород
# Команда И В Н П М РМ О
1 Кривбасс 4 4 0 0 11-3 +8 12
2 Металлист 4 4 0 0 11-3 +8 12
3 ФК Краматорск 4 3 0 1 6-3 +3 9
4 Оболонь 3 2 1 0 5-1 +4 7
5 Нива 4 2 1 1 2-1 +1 7
6 Волынь 4 1 3 0 4-3 +1 6
7 Полесье 4 2 0 2 4-3 +1 6
8 Подолье 4 1 1 2 4-3 +1 4
9 Альянс 3 1 1 1 3-2 +1 4
10 Агробизнес 4 1 1 2 4-6 -2 4
11 Олимпик 4 1 1 2 4-6 -2 4
12 Кремень 4 1 0 3 3-9 -6 3
13 Прикарпатье 4 1 0 3 8-9 -1 3
14 Горняк-Спорт 4 1 0 3 3-5 -2 3
15 ВПК-Агро 4 1 0 3 3-8 -5 3
16 ФК Ужгород 4 0 1 3 2-12 -10 1
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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига ФК Краматорск Кривбасс (Кривой Рог) Нива (Тернополь) Металлист (Харьков)
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