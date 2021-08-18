Риаскос: Разница в чемпионатах Украины и Португалии существенная

Колумбийский новичок " Металлиста " Брайан Риаскос рассказал о своей адаптации в харьковской команде и об эмоциях от дебютных мячей за новую команду.

— Вы уже адаптировались в команде?

— Понимал, что будет непросто, ведь уровень украинской Первой лиги серьезный. Постепенно подстраиваюсь под стиль игры команды. С каждым матчем прибавляю в тактике. Шаг за шагом двигаюсь вперед. Главное, что в "Металлисте" хороший коллектив. Партнеры всегда помогают и это ускоряет процесс адаптации.

— Каковы ваши впечатления от Первой лиги?

— Конечно, разница в чемпионатах существенная. В Португалии команды больше играют первым номером, больше работают с мячом. В Украине агрессивный, силовой футбол. Понимал, что будет непросто. Необходимо работать как с мячом, так и без мяча. Постепенную адаптируюсь к украинскому футболу.

— Поделитесь своими эмоциями от дебютных мячей за "Металлист"?

— Нападающий всегда стремится забивать. Приятно, что удалось отличиться и принести победу команде. Значит, моя работа на тренировках не бесполезная. В течение трех туров ждал дебютного забитого мяча и наконец все удалось. Надеюсь, что в будущем забивать еще больше.