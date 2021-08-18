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Риаскос: Разница в чемпионатах Украины и Португалии существенная

Первая лига
(2 голосов)

Колумбиец обживается в Харькове

Риаскос: Разница в чемпионатах Украины и Португалии существенная

metalist.ua

Новина українською

Колумбийский новичок "Металлиста" Брайан Риаскос рассказал о своей адаптации в харьковской команде и об эмоциях от дебютных мячей за новую команду.

— Вы уже адаптировались в команде?

— Понимал, что будет непросто, ведь уровень украинской Первой лиги серьезный. Постепенно подстраиваюсь под стиль игры команды. С каждым матчем прибавляю в тактике. Шаг за шагом двигаюсь вперед. Главное, что в "Металлисте" хороший коллектив. Партнеры всегда помогают и это ускоряет процесс адаптации.

— Каковы ваши впечатления от Первой лиги?

— Конечно, разница в чемпионатах существенная. В Португалии команды больше играют первым номером, больше работают с мячом. В Украине агрессивный, силовой футбол. Понимал, что будет непросто. Необходимо работать как с мячом, так и без мяча. Постепенную адаптируюсь к украинскому футболу.

— Поделитесь своими эмоциями от дебютных мячей за "Металлист"?

— Нападающий всегда стремится забивать. Приятно, что удалось отличиться и принести победу команде. Значит, моя работа на тренировках не бесполезная. В течение трех туров ждал дебютного забитого мяча и наконец все удалось. Надеюсь, что в будущем забивать еще больше.

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В статье: Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 23:45
Ну якщо для нього перша ліга це серйозний рівень то Ярославькому потрібно купувати ще нападника)
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