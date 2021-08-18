Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Риаскос: Разница в чемпионатах Украины и Португалии существенная
Колумбиец обживается в Харькове
metalist.ua
Колумбийский новичок "
— Вы уже адаптировались в команде?
— Понимал, что будет непросто, ведь уровень украинской Первой лиги серьезный. Постепенно подстраиваюсь под стиль игры команды. С каждым матчем прибавляю в тактике. Шаг за шагом двигаюсь вперед. Главное, что в "Металлисте" хороший коллектив. Партнеры всегда помогают и это ускоряет процесс адаптации.
— Каковы ваши впечатления от Первой лиги?
— Конечно, разница в чемпионатах существенная. В Португалии команды больше играют первым номером, больше работают с мячом. В Украине агрессивный, силовой футбол. Понимал, что будет непросто. Необходимо работать как с мячом, так и без мяча. Постепенную адаптируюсь к украинскому футболу.
— Поделитесь своими эмоциями от дебютных мячей за "Металлист"?
— Нападающий всегда стремится забивать. Приятно, что удалось отличиться и принести победу команде. Значит, моя работа на тренировках не бесполезная. В течение трех туров ждал дебютного забитого мяча и наконец все удалось. Надеюсь, что в будущем забивать еще больше.
Популярное сейчас
- Яремчук продолжает блистать в Бенфике. Голевая передача против ПСВ. 1:0 - ВИДЕО
- Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют
- В ПСЖ недовольны Рамосом
- Ярославский о переходе Пейшото: Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы на этом не останавливаемся
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Новости по теме
- 09:57 Украинские Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
- 19:42 Украинские "Пенальти-команда" из Харькова: 4 матча - столько же 11-метровых. Олимпик - Металлист 1:2
- 20:38 Украинские Металлист в матче с толкотней и голом-шедевром громит лучшую атаку лиги. Прикарпатье - Металлист 1:4