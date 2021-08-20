Металлист подписал украинского защитника

" Металлист " объявил о подписании контракта с правым защитником Юрием Романюком.

В харьковской команде Юрий выбрал игровой номер 47.

24-летний воспитанник луцкого футбола с осени прошлого года играл за "Агробизнес". В нынешнем сезоне Первой лиги провел 3 матча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее Романюк также выступал за "Волынь", "Черноморец" и "Днепр-1".