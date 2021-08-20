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Металлист подписал украинского защитника
Юрий Романюк подписал контракт с харьковским клубом
metalist.ua
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В харьковской команде Юрий выбрал игровой номер 47.
24-летний воспитанник луцкого футбола с осени прошлого года играл за "Агробизнес". В нынешнем сезоне Первой лиги провел 3 матча и сделал 1 голевую передачу.
Ранее Романюк также выступал за "Волынь", "Черноморец" и "Днепр-1".
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Источник:Металлист
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