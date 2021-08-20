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Металлист подписал украинского защитника

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Юрий Романюк подписал контракт с харьковским клубом

Металлист подписал украинского защитника

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" объявил о подписании контракта с правым защитником Юрием Романюком.

В харьковской команде Юрий выбрал игровой номер 47.

24-летний воспитанник луцкого футбола с осени прошлого года играл за "Агробизнес". В нынешнем сезоне Первой лиги провел 3 матча и сделал 1 голевую передачу.

Ранее Романюк также выступал за "Волынь", "Черноморец" и "Днепр-1".

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В статье: Юрий Романюк Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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