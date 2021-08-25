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"Это изнасилование всего украинского футбола" - Оболонь недовольна судейством в пользу Металлиста
За пять туров Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников Металлиста и четыре удаления
instagram.com/fcmetalua
Оболонь осталась недовольна судейством в матче 5-го тура
В связи с этим киевский клуб направил открытое письмо к президенту УАФ Андрею Павелко и президенту ПФЛ Александру Каденко.
"Уважаемые Андрей Васильевич и Александр Валентинович!
То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК "Металлист" (Харьков) и ФК "Оболонь" (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., который на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба "Оболонь", но и всего украинского футбола.
Люди, которые это делают, уверены, что не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК "Металлист".
Статистика впечатляющая: за пять туров Чемпионата Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников "Металлиста" и четыре удаления.
Мы понимаем, что многие ждут возвращения ФК "Металлист" в высший дивизион украинского футбола, но призываем к честности и соблюдения спортивного принципа и морали.
Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением также хотим поддержать украинских болельщиков, и в том числе болельщиков ФК "Металлист", которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, которое происходит на футбольном поле . Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные скандирование с трибун, подобные тем, которые звучали в адрес бывшего ФК "Металлист".
Та записка, которую передали нам болельщики ФК "Металлист" в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.
Призываем все клубы ПФЛ придерживаться честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников Чемпионата и их болельщиков.
ФК "Оболонь" и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги", - сказано в заявлении клуба.
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