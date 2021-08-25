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"Это изнасилование всего украинского футбола" - Оболонь недовольна судейством в пользу Металлиста

Первая лига
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(9 голосов)

За пять туров Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников Металлиста и четыре удаления

"Это изнасилование всего украинского футбола" - Оболонь недовольна судейством в пользу Металлиста

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Оболонь осталась недовольна судейством в матче 5-го тура Первой лиги против "Металлиста", в котором в ворота "пивоваров" уже на 1-й минуте был назначен пенальти, а на 37-й был удален игрок "пивоваров".

В связи с этим киевский клуб направил открытое письмо к президенту УАФ Андрею Павелко и президенту ПФЛ Александру Каденко.

"Уважаемые Андрей Васильевич и Александр Валентинович!

То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК "Металлист" (Харьков) и ФК "Оболонь" (Киев) с помощью арбитра Серпутько Г., который на 1-й минуте поставил сомнительный пенальти в наши ворота, а также предвзято трактовал эпизоды в пользу команды соперника на протяжении всей игры, мы расцениваем как изнасилование не только футбольного клуба "Оболонь", но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК "Металлист".

Статистика впечатляющая: за пять туров Чемпионата Первой лиги - пять пенальти в ворота соперников "Металлиста" и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие ждут возвращения ФК "Металлист" в высший дивизион украинского футбола, но призываем к честности и соблюдения спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением также хотим поддержать украинских болельщиков, и в том числе болельщиков ФК "Металлист", которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, которое происходит на футбольном поле . Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные скандирование с трибун, подобные тем, которые звучали в адрес бывшего ФК "Металлист".

Та записка, которую передали нам болельщики ФК "Металлист" в поддержку нашего клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ придерживаться честных спортивных принципов и морали, уважать непосредственных участников Чемпионата и их болельщиков.

ФК "Оболонь" и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги", - сказано в заявлении клуба.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (26)
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dok2018 (DNEPR)
25.08.2021 в 19:14
Протянули в вышку за счет судейства ВЕРЕС и ЧЕРНОМОРЕЦ,и где они теперь? После первых туров шлейф за Металлистом неоднозначный,посмотрим что будет дальше
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0
0
amg333 (Kyiv )
25.08.2021 в 19:11
хорьковские глисты в своём репертуаре
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0
-1
МиронМаркевич (Харьков)
25.08.2021 в 18:55
Мне, как болельщику Металлиста непонятна и неприятна эта ситуация, Последнее удаление высосано с пальца, там больше было похоже на пеналь. Да и в других играх, эти пировы победы не приносят радости. Так в свое время мы постоянно страдали от произвола годулянов, в матчах с Динамо и Шахтер. Вобщем ситуация действительно пренеприятнейшая.
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+3
0
kukarekin (Одесса)
25.08.2021 в 18:54
Все решают олигархи. Пока их не уберут будет ещё хуже. Олигархи сносят все на своём пути. Нет конкуренции и все! А убирать их некому, поэтому произвол.
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
25.08.2021 в 18:49
Полностью согласен!
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+4
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.08.2021 в 18:42
Похоже будет самая коррумпированная команда
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+3
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
25.08.2021 в 18:39
Авжеж статистика ВРАЖАЄ Те що почалось з Альянсу продовжується... І головне, що юридично НЕ підкопаєшся! Бо на думку одного дуже відомого екс-арбітра до сімдесяти відсотків ситуацій СУПЕРЕЧЛИВІ! І суддя в залежності від їм "встановленої планки" чи своїх вподобань одні контакти ігнорує, а за так би мовити "більш відверті" карає! Утім враховуючи "людськи слабкості" іноді просто проявляють лояльність до окремих клубів... Як правило - грандів, господарів Наразі у Перший Лізі Металіст "гранд", а господарям зовсім не подобається, що лояльність виявляється до їх суперників! На питання "обурених з Х..." чи купує Я... рефері НЕ ЗНАЮ та мене це не дужу цікавить, а от що де-хто з суддів може бажає "своєчасно прогнутися" зовсім не виключаю!
Ответить
+2
-1
TIHOnew (Хмельницький)
25.08.2021 в 18:33
Ця тема найбільше хвилює голубих, найбільше хейту від них. І я не здивований. На злодії і шапка, як говориться
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+2
-4
avatar
palmotron (Бровари)
25.08.2021 в 18:30
Я писав про це, ще після першого туру Першої Ліги, подальші тури це тільки підтвердили! Тільки сліпий міг не бачити, як тягнуть Металіст. Я тільки за такий сильний клуб в УПЛ! Це однозначно + для нашого футболу! Але не таким чином. Але реалії сьогодення такі, що гроші вирішують все і всіх! І так не тільки у футболі. Купується і продається все на світі. І у кожного свій цінник.
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+2
-2
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 18:27
Я смотрю после каждого матча с Металлистом у соперников есть вопросы.... неужели нельзя честно ?
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+5
-1
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
25.08.2021 в 18:21
Позорно Металлист начал свое возрождение. И харьковчане могут сколько угодно оправдываться, но это факт. Возможно отдельные эпизоды и можно оправдать, но в целом картина именно такая. Арбитры идут даже на игнорирование норм и предписаний УЕФА в отношении судейства, лиш бы только создать для Металлиста комфортное преимущество.
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+6
-2
Dardolis (Первомайск)
25.08.2021 в 18:11
Ярославский продал клуб за 300 лямов (по официальному, какая сумма грязными это второй вопрос), получил клуб за спасибо....Это ещё и изнасилование всей Харьковской области...
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+12
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:19
А теперь, судя по поступающей информации (последние решения судов) все вернёт себе назад за бесплатно, поскольку решения судов о спецконфискации имущества Металлиста в пользу государства оспорены и отменены.
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+6
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:05
Amor caecus (с лат. — «Любовь слепа») — латинское крылатое выражение. Означает, что чувства часто мешают человеку трезво смотреть на предмет своей любви. В русском языке есть аналоги данной фразе: «Любовь зла, полюбишь и козла», «Человек в любви не хозяин», «Любовь закона не знает», «Любовь ни зги не видит».
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+4
0
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2021 в 17:50
Как же уже надоели эти нытики-популисты! Вместо того, что бы писать письма с целью обретения популярности, лучше научите своих игроков играть в Футбол, а не бить по ногам более быстрых и техничных футболистов при первой же возможности! По игре - пеналь и удаление справедливы
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+3
-19
vladislav (Харьков)
25.08.2021 в 17:49
Кому-то очень не хочется возвращение Металлиста в Премьер лигу, потому что понимают серьёзность намерений Ярославского вернуть в Харьков большой футбол. И этот "кто-то" хорошо известен футбольной общественности. Это Суркисы ! Ну, понаблюдаем, что будет дальше...
Ответить
+5
-20
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:07
"Хто всрався? ... Невістка! ... Так її ж дома не було! ... а труси чиї висять? "(с)..
Ответить
+12
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:15
А, що дивитися! Наступні п’ять матчів - ще 3-4 пенальті, та 2-3 вилучення у суперників. В першу чергу, якщо це будуть команди, що претендують на вихід в УПЛ. ( Треба гандикап на початку сезону забезпечити, що б потім спокійніше себе почувати від конкурентів. Потім вже можна буде трохи менше пенальті та вилучень суперникам.
+11
-1
DesnaUA (Чернигов)
25.08.2021 в 18:54
Та не ребята....Так и нах не надо...Играйте чесно.Нема не слепых не дурных,как говорится,всё же всё видят!
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.08.2021 в 17:47
На фото під 7.40 пританцьовують ?
Ответить
+5
-2
vladislav (Харьков)
25.08.2021 в 17:50
А тебе что завидно, что люди умеют танцевать, а ты и двух движений не сделаешь ?
Ответить
+1
-10
Соколов (Никополь)
25.08.2021 в 18:30
Я такой танец не танцую например
+1
0
sdher567 (sfss)
25.08.2021 в 17:46
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
-6
avatar
Nеxt-R (Киев)
25.08.2021 в 17:39
Таке враження, що Суркіс організував інформаційну атаку на Ярославського. Він же розуміє, що в найближчий час йому місце в ЛЧ вже не світить. І на цей раз вирішив не тягнути до моменту, коли його півень в сраку клюне, щоб знову організувати історію з договряняком, а грає на випередження і в іншому інфополі.
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+6
-17
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.08.2021 в 18:00
1. Слободян не дуже дружить з Суркісом.2. 5 пенальті в 5 іграх? Камон, навіть коли Суркіс очолював ФФУ, то Динамо так не тягнули!
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+11
-5
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
25.08.2021 в 17:38
Шо толку письма писать, а потом же продолжать голосовать за павелок и каденок
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+17
-3


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