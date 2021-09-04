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С хмельницкими тернополяне только так. Подолье - Нива 1:1

Первая лига
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Так же было с "Агробизнесом" - тоже из Хмельницкой области

С хмельницкими тернополяне только так. Подолье - Нива 1:1

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 7 тур

04.09.2021, 15:30

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле - Михаил Райда (Иршава)

Подолье (Хмельницкий) - Нива (Тернополь) 1:1

Голы: Денис Островский (50) - Максим Процив (9)

Предупреждения: Ян Морговський (90 + 6) - Константин Бычек (22), Игорь Семенина (76), Игорь Гатала (90+1), Андрей Малащук (90+3)

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 8 Липовуз Андрей (15 Цыбульник Александр, 86), 2 Прихна Дмитрий, 19 Островский Денис (21 Ващишин Артур, 81), 11 Коваль Станислав (70 Мораренко Станислав, 46), 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь (10 Прилепа Владислав, 89)

Запасные: 35 Шухман Богдан, 44 Матвеенко Эдуард, 9 Волынец Даниил, 33 Веремеенко Олег, 20 Панасенкова Артем.

Главный тренер - Виталий Костышин

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 33 Демчук Максим, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 17 Волохатый Роман (99 Малащук Андрей, 54), 7 Семенина Игорь, 88 Процив Максим (9 Кисленко Сергей, 85 ), 10 Резник Андрей (11 Гатала Игорь, 68), 23 Бычек Константин

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 65 Васько Артем, 4 Зинь Андрей, 8 Дедух Руслан, 24 Козак Богдан, 77 Мамешев Магомед, 18 Кобеля Александр, 25 Вольский Данило, 2 Скакун Андрей.

Главный тренер - Игорь Климовский

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Кремень (Кременчуг) Денис Островский Максим Процив
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