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Понедельник в Первой лиге: Кривбасс в гостях у непокорного Альянса, "пивовары" против "крестоносцев"
ФК Волинь
Третий день продолжается 7 тур Первой лиги, который начался еще в субботу. Состоялось 6 поединков, остается сыграть еще 2. В предыдущих матчах было забито 11 голов, что приятно и всегда надо констатировать - ни один матч не закончился без мячей.
Если вам интересна актуальная таблица Первой лиги, с ней можно ознакомиться
Сегодня тур завершится двумя последними поединками в Сумах и Киеве.
16:30 Альянс (Липовая Долина) - Кривбасс (Кривой Рог)
В прошлый раз после поражения от лидера, харьковского "Металлиста", хозяева сумского стадиона "Юбилейный", "Альянс", заявили, что в клубе произойдет смена инвестора из-за несправедливости в той игре. До сих пор скандал затих, семья владельцев якобы отказалась от идеи. А сегодня встреча с еще одним лидером, пусть и со второго места в турнирной таблице.
"Кривбасс" приезжает в город Сумы в статусе фаворита, в прошедшем поединке Первой лиги "Альянс" безнадежно проиграл "Полесью" 1:3, пусть и реабилитировался в Кубке Украины разгромом второлигового "Чернигова" (5:0).
18:30 Оболонь (Киев) - Волынь (Луцк)
Очень интересный футбол в последнее время демонстрирует киевская "Оболонь". Важно, что при этом пивовары Валерия Иващенко демонстрируют результат, команда занимает 8 место, включая 2 игры в запасе. "Волынь" - самая молодая команда Первой лиги и наиболее мирная (4 ничьи - только у "крестоносцев"). Прогнозируемым результатом будет голевая ничья и в этой игре, хотя фаворитом с незначительным отрывом является команда из столицы.
Отдельная страница - это встреча старых знакомых тренеров обеих коллективов - Валерия Иващенко и Альберта Шахова. В свое время оба были достаточно успешными футболистами, а объединил их 2004 год и выступления за ивано-франковский "Спартак".
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