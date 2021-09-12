Первая лига. Monatik скорректировал планы Краматорска, Кривбасс против аутсайдера

Третий день розыгрыша 8 тура в Первой лиге. До этого времени в пятницу-субботу состоялись 3 поединка.

Сегодня - еще три. В принципе два из этих матчей являются центральными, ведь в них участвуют лидеры, "Металлист" и "Кривбасс".

Первые два матча дня можно смотреть на YouTube-канале "Первая лига", а матч харьковчан с краматорцев - на Футбол 3.

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Подолье (Хмельницкий)

Хотя "Подолье" - новичок Первой лиги, именно оно расположено выше в турнирной таблице по сравнению с "Горняк-Спорт". И вообще у команды Игоря Жабченко есть проблемы в атаке - всего 4 забитых гола, а это еще хуже, чем в последней команды турнирной таблицы. "Горняк-Спорт" в последнее время стал "выползать" со дна и очень важно продолжить положительный для себя поход по пунктам в таблице.

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Ужгород

Многое меняется в Первой лиге: "Кремень" и "Горняк-Спорт", которые были среди аутсайдеров, начали подниматься вверх. Вот что не меняется - это "Ужгород" на позиции последней команды в чемпионате. Богдан Блавацкий пробует каждый раз что-то новое, но результата нет. И в "Кривбасса" настроение не лучше, потерпели первое поражение в чемпионате. Поэтому "Ужгород" - очень хороший соперник, чтобы команда Геннадия Приходько вернулась на путь побед.

18:45 Металлист (Харьков) - Краматорск

Лидер чемпионата встречается с 6-й командой. На самом деле поединок должен был состояться в Краматорске. Но из-за концерта "Monatik" по просьбе клуба из Донбасса и с разрешения ПФЛ игру перенесли в Харьков.

Интересный матч тем, что встречаются две бескомпромиссные команды. "0" в графе ничьих. Правда у "Металлиста" "0" и в графе поражений, команда является единоличным и бесспорным лидером Первой лиги. "Краматорск" же претендовал на лидерство, но немного забуксовал в последних играх. Вот откуда "3" в графе "поражения".

Так или иначе команда Алексея Городова вынуждена будет много работать в обороне. К этому она привыкла. А с Арсентием Дорошенко, Юрием Сеницким и Алексеем Геловани в составе бегство в контратаки станет обязательным.