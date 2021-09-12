  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Monatik скорректировал планы Краматорска, Кривбасс против аутсайдера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Monatik скорректировал планы Краматорска, Кривбасс против аутсайдера

Первая лига
(1 голосов)
Первая лига. Monatik скорректировал планы Краматорска, Кривбасс против аутсайдера

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий день розыгрыша 8 тура в Первой лиге. До этого времени в пятницу-субботу состоялись 3 поединка.

Сегодня - еще три. В принципе два из этих матчей являются центральными, ведь в них участвуют лидеры, "Металлист" и "Кривбасс".

Первые два матча дня можно смотреть на YouTube-канале "Первая лига", а матч харьковчан с краматорцев - на Футбол 3.

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Подолье (Хмельницкий)

Хотя "Подолье" - новичок Первой лиги, именно оно расположено выше в турнирной таблице по сравнению с "Горняк-Спорт". И вообще у команды Игоря Жабченко есть проблемы в атаке - всего 4 забитых гола, а это еще хуже, чем в последней команды турнирной таблицы. "Горняк-Спорт" в последнее время стал "выползать" со дна и очень важно продолжить положительный для себя поход по пунктам в таблице.

15:30 Кривбасс (Кривой Рог) - Ужгород

Многое меняется в Первой лиге: "Кремень" и "Горняк-Спорт", которые были среди аутсайдеров, начали подниматься вверх. Вот что не меняется - это "Ужгород" на позиции последней команды в чемпионате. Богдан Блавацкий пробует каждый раз что-то новое, но результата нет. И в "Кривбасса" настроение не лучше, потерпели первое поражение в чемпионате. Поэтому "Ужгород" - очень хороший соперник, чтобы команда Геннадия Приходько вернулась на путь побед.

18:45 Металлист (Харьков) - Краматорск

Лидер чемпионата встречается с 6-й командой. На самом деле поединок должен был состояться в Краматорске. Но из-за концерта "Monatik" по просьбе клуба из Донбасса и с разрешения ПФЛ игру перенесли в Харьков.

Интересный матч тем, что встречаются две бескомпромиссные команды. "0" в графе ничьих. Правда у "Металлиста" "0" и в графе поражений, команда является единоличным и бесспорным лидером Первой лиги. "Краматорск" же претендовал на лидерство, но немного забуксовал в последних играх. Вот откуда "3" в графе "поражения".

Так или иначе команда Алексея Городова вынуждена будет много работать в обороне. К этому она привыкла. А с Арсентием Дорошенко, Юрием Сеницким и Алексеем Геловани в составе бегство в контратаки станет обязательным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...