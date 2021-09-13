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Фэст-гол Сиаваша Хагназари и ударная 20-минутка. Олимпик - Волынь 1:2

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)
Фэст-гол Сиаваша Хагназари и ударная 20-минутка. Олимпик - Волынь 1:2

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 8 тур

13.09.2021, 15:00

Город Киев, НТК имени Банникова

Арбитр в поле - Роман Блавацкий (Львов)

Олимпик (Донецк) - Волынь (Луцк) 1:2

Голы: Иван Билый (20, пенальти) - Богдан Кобзар (10), Сиаваш Хагназари (12)

Удаление: Илья Ходуля (90+4 - вторая желтая)

Предупреждения: Артем Цурупин (2), Максим Прядун (13), Владимир Дмитренко (73), Илья Ходуля (90+1) - Ярослав Квасов (74), Артур Рябов (87)

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 24 Дмитренко Владимир, 23 Новиков Вадим, 11 Билый Иван, 97 Карвацкий Андрей, 6 Цурупин Артем (4 Ходуля Илья, 82), 5 Глущук Юрий (15 Ходаковский Никита, 82), 8 Яловенко Роман (7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 65), 77 Литовченко Максим (19 Семчук Вадим, 46), 91 Ковбаса Артем (9 Кириенко Игорь, 85), 12 Прядун Максим

Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 14 Мудрик Владислав, 10 Заричнюк Евгений, 99 Стрижак Андрей, 98 Калайтан Антон.

Главный тренер - Сергей Литовченко

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 16 Рябов Артур, 23 Кучеренко Александр, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 17 Кобзар Богдан (77 Квасов Ярослав, 66)

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 4 Мороз Владислав, 10 Сад Валерий, 8 Чепелюк Александр, 9 Богомаз Назарий, 5 Кристин Станислав.

Главный тренер - Альберт Шахов

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Олимпик (Донецк) Сергей Литовченко Иван Билый Альберт Шахов Сиаваш Хагназари Богдан Кобзар
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Комментарии (3)
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hajo26
13.09.2021 в 17:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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hajo26
13.09.2021 в 17:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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avatar
alex.belogubko (одесса)
13.09.2021 в 16:57
Ковбаса -Яловенко зря ушли с ЧО в это не дразумение ОД
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