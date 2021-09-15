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Экс-депутат Криворожского горсовета: Кривбасс U-19 тренирует чемпион "ДНР" Дьяченко
Станислав Дьяченко выигрывал чемпионат и кубок так называемой ДНР
Кривбасс
Депутат Криворожского горсовета прошлого созыва Николай Колесник сообщил, что тренер академии "
"Команду "Кривбасс" U-19 тренирует чемпион ДНР Станислав Дьяченко", – написал Колесник в фейсбук.
Также Колесник опубликовал фото команды "Победа", которая играла в первенстве так называемой ДНР, отметив на нем Дьяченко и выложил в фейсбуке видео и фото "Победы" после победы в Кубке так называемой ДНР, на котором снова отмечен Дьяченко.
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