Экс-депутат Криворожского горсовета: Кривбасс U-19 тренирует чемпион "ДНР" Дьяченко

Депутат Криворожского горсовета прошлого созыва Николай Колесник сообщил, что тренер академии " Кривбасса " Станислав Дьяченко ранее играл в чемпионате так называемой ДНР.

"Команду "Кривбасс" U-19 тренирует чемпион ДНР Станислав Дьяченко", – написал Колесник в фейсбук.

Также Колесник опубликовал фото команды "Победа", которая играла в первенстве так называемой ДНР, отметив на нем Дьяченко и выложил в фейсбуке видео и фото "Победы" после победы в Кубке так называемой ДНР, на котором снова отмечен Дьяченко.