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Экс-депутат Криворожского горсовета: Кривбасс U-19 тренирует чемпион "ДНР" Дьяченко

Первая лига
(1 голосов)

Станислав Дьяченко выигрывал чемпионат и кубок так называемой ДНР

Экс-депутат Криворожского горсовета: Кривбасс U-19 тренирует чемпион "ДНР" Дьяченко

Кривбасс

Новина українською

Депутат Криворожского горсовета прошлого созыва Николай Колесник сообщил, что тренер академии "Кривбасса" Станислав Дьяченко ранее играл в чемпионате так называемой ДНР.

"Команду "Кривбасс" U-19 тренирует чемпион ДНР Станислав Дьяченко", – написал Колесник в фейсбук.

Также Колесник опубликовал фото команды "Победа", которая играла в первенстве так называемой ДНР, отметив на нем Дьяченко и выложил в фейсбуке видео и фото "Победы" после победы в Кубке так называемой ДНР, на котором снова отмечен Дьяченко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Станислав Дьяченко
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Комментарии (6)
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Динамо-машина (Киев)
15.09.2021 в 18:42
Попался карась!
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+2
-1
Thiirane2 (Днепр)
15.09.2021 в 18:35
Бабулесы не пахнут.
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0
-1
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 18:37
эт точно) вот всушникам платят бабло за то что воюют..я думал патриотизм это когда за Родину ,за идею, за суп с хлебом))а они все на ставках и зарплатах))
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+1
-5
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 19:04
Вот ты вежливый баран.. Даже совок в годы Второй Мировой платил солдатам. Весьма кисло, но платил. Мы же не совок
0
0
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 18:22
Что скажет президент ?
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+1
-6
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Динамо-машина (Киев)
15.09.2021 в 18:43
Этот конченный ват.ник промолчит.
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+1
-3


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