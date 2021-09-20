Первая лига. Ужгород - Нива (Тернополь) 0:2. Низы не удивляют, середняк побеждает с супер-голом

Нет в этом розыгрыше Первой лиги команд, которые в противостоянии с "Ужгородом" выступали бы откровенным аутсайдером. "Нива" (Тернополь) хорошо начала турнир, но затем немного сдала. Но все равно рассчитывала на максимум в столице Закарпатья.

Хотя до поры до времени матч был равный – без моментов и креатива. В первом тайме можно отметить несколько опасных розыгрышей стандартов от тернопольчан. Но завершающим ударам Процива и Демчука катастрофически не хватало точности. У "Ужгорода" атака держалась на скоростных прорывах Василия Пиняшко. Сначала левый вингер хотел схитрить, но за падение в штрафной площади получил желтую за симуляцию. Поэтому в следующих подобных эпизодах старался бить по воротам или отдать ключевую передачу. Один удар был перспективным, но заблокировали.

В начале второго тайма вновь напомнил о себе Процив. На этот раз целился под перекладину, но не рассчитал. На противоположной половине поля ответил Пиняшко – и тоже неудачно. На холодной ветреной погоде не было искр остросюжетной игры.

По-настоящему обострил Игорь Гатала, который низом хитро бил из-за пределов штрафной. Затем стрелял со штрафного Игорь Семенина. Но действительно взорвалось, когда на поле появился Кисленко. Демчук из глубины сделал заброс, а Сергей мастерски убрал оппонента и пробил мимо голкипера.

Кризис "Ужгорода" углублялся. В настоящий яме команда Блавацкого оказалась, когда пропустила от Зиня - дальний удар в "девятку". Действительно круто, действительно хорошо. "Нива" уже действовала на кураже и подъеме, "Ужгород" просто доигрывал матч. С активностью, но без изобретательности.

"Нива" снова возле лидеров после этой победы, но в целом статус команды очерченный четко – середняк. "Ужгород" же глубоко на дне.

Первая лига. 9-й тур

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Кошура Андрей

"Ужгород" - "Нива" (Тернополь) 0:2

Голы: Кисленко Сергей 66, Зинь Андрей 69

"Ужгород": Готра Михаил, Чушенко Владислав, Сартина Дмитрий, Допилка Олег, Савошко Александр, Кохман Андрей (Ряшко Виктор 66), Аксёнов Александр (Вискрибенцев Андрей 70), Пиняшко Василий, Хомченко Виктор (Дуран Владимир 76), Мердєєв Вадим (Машталир Сергей 62), Гайдучик Николай.

"Нива": Механив Максим, Дворовенко Владислав, Зинь Андрей, Демчук Максим, Хруставка Олег, Мороз Тарас, Семенина Игорь (Малащук Андрей 82), Волохатый Роман (Дедух Руслан 75), Гатала Игорь (Кисленко Сергей 64), Процив Максим (Мамешев Магомед 87), Бичек Костянтин (Кобеля Александр 89)

Предупреждения: Пиняшко 18, Аксёнов 59, Хомченко 75 - Семенина 14, Волохатый 73