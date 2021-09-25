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Дерби Хмельницкой области и новый перенос матча. Юбилейный тур в Первой лиге

Первая лига
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Дерби Хмельницкой области и новый перенос матча. Юбилейный тур в Первой лиге

ФК Агробізнес

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Туры в лиге можно сравнить с прожитыми человеческими годами. Научиться есть, пить, сидеть, ползать и ходить, пережить сложный период, когда прорезаются зубы, учиться говорить, пойти в детсад и в школу, в колледж, вуз или сразу на работу. Такой же путь роста переживают все футбольные команды, пусть и в случае Первой лиги оно завершается 30-летием. К чему это все? А к тому, что этих выходных имеем первый ювилейчик - 10-й тур.

Он начинается в субботу, 25 сентября, поединком команд из нижней и средней частей турнирной таблицы.

Единственный матч дня покажет ТК Футбол на YouTube-канале "Первая лига".

ВПК-Агро (Вишневое - Шевченковка) - Олимпик (Донецк)

Этот матч перенесен. 14-я команда должна была принимать 11-ю. Домашнюю игру должен был проводить "Олимпик", но иначе сложились обстоятельства и команды будто договорились, что матч состоится в Днепре на домашнем для "ВПК-Агро" стадионе "Метеор". Но нет! Не пришли к согласию и вчера стало известно, что игру перенесли.

15:30 Агробизнес (Волочиск) - Подолье (Хмельницкий)

Дерби Хмельницкой области или 15-я команда принимает 9-ю. Еще в прошлом сезоне "Агробизнес" был лидером Первой лиги, им удивлялся весь мир после победы в Кубке над донецким "Шахтером". Невероятный взлет футбола Хмельницкой области, самая большая ее вершина! А теперь команда в каждом поединке на поле, словно на сковородке.

Невольно, особенно после "Олимпика" (0:2), закрадывается мысль, что клуб просто "сливается", а изгнанный из футбола инвестор Олег Собуцкий потерял интерес. Дорогу во Вторую лигу уже и шторы не прикрывают! Чем не безнадежность? Жаль притом Александра Чижевского и коллектив, который продемонстрировал, что способен бороться за выход в УПЛ. Вот только не хватает инфраструктуры, желания со стороны местных властей. Не видно главного - упорной совместной работы. Может отправить всех на перевоспитание, например, в Петрово или в Коваливку?

"Подолью" легче, этот клуб из большого города. Он как феникс, умирает и рождается постоянно. него есть много болельщиков и не так он зависим сугубо от инвестора. Даже наоборот. В прошлом туре обыграли "Кремень" 4:1, а Виталий Костышин - лучший тренер тура. В этой встрече как раз гости - откровенный фаворит. Но это будет первое дерби, а не простой матч между конкурентами из лиги.

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Подолье (Хмельницкий) ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск)
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