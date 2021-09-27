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Артем Гагарин: Зеленский ходил на Кривбасс в детстве, внимание от него есть
С детства за Кривбасс
Вице-президент "
- Владимир Зеленский уже бывал на играх "Кривбасса"?
- Да, он приезжал на первый матч. Он исполнил первый удар - считаю, что это было очень символично. Президент приложил много усилий для восстановления клуба.
- Возрождение "Кривбасса" началось с инициативы Владимира Зеленского. Он следит за выступлениями команды?
- Когда наши клубы играют в еврокубках, мы все болеем за них. Но когда играет команда из твоего города, на которую ты ходил с детства… А он ходил на "Кривбасс" в детстве. Это даже не обсуждается. Вообще президент - футбольный человек. Конечно, внимание от него есть. С выходом в Первую лигу он, кажется, первым нас поздравил. Написал и попросил передать ребятам, что они большие молодцы.
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