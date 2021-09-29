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Танчик: В Металлисте Танчиком называют Танковского, а меня называют Вовчик

Первая лига
(1 голосов)

Такие танковые метаморфозы в харьковской команде

Танчик: В Металлисте Танчиком называют Танковского, а меня называют Вовчик

metalist.ua

Новина українською

Игрок харьковского "Металлиста" Владимир Танчик рассказал о своем переходе в харьковский клуб и об атмосфере в команде.

— Как ты попал в "Металлист". Расскажи об этом.

— Год назад я был без команды дома. Ждал какие-то варианты. Тренировался с командой "ЛНЗ". Они тогда играли на любители и готовились ко второй лиге. Летом у них было собрание, то я провел это время с ними, где-то месяц. Мне позвонил Красников и предложил такой вариант. Я приехал, потренировался, поехали на игру в Мариуполь и потом подписали контракт. Сейчас я уже второй сезон здесь провожу.

— Кого из футболистов знал еще до перехода?

— Фомина знал, но не лично. Знал Демченко, Люльку, Федорива, Поступаленко хорошо знал, мы с ним вместе в "Олимпике" были. С ним как раз общался перед переездом в Харьков.

— С кем в команде из новичков дружишь больше всего?

— Да трудно сказать. Мы все общаемся, дружим коллективом. Хорошие отношения со всеми, шутки тоже присутствуют. Каждый новый игрок входит в команду очень хорошо, прекрасно его принимает коллектив.

— Ты лично знаком с Ярославским?

— После матчей приходит, поздравляет команду с победой, каждому жмет руку и говорит несколько слов. Один на один с ним я не общался.

— Как тебя называют партнеры по команде?

— Называют Вовчик. Хотя всю жизнь привык, что называют "танк". Сейчас в команду пришел Танковский, то его называют Танчик и я на него реагирую порой, а на Вовчик могу не отреагировать (смеется).

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В статье: Владимир Танчик Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Vovan_Mh (Харьков)
29.09.2021 в 23:19
Танчик красава! Пахарь! Точнее Вовчик!)))))
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