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Танчик: В Металлисте Танчиком называют Танковского, а меня называют Вовчик
Такие танковые метаморфозы в харьковской команде
metalist.ua
Игрок харьковского "
— Как ты попал в "Металлист". Расскажи об этом.
— Год назад я был без команды дома. Ждал какие-то варианты. Тренировался с командой "ЛНЗ". Они тогда играли на любители и готовились ко второй лиге. Летом у них было собрание, то я провел это время с ними, где-то месяц. Мне позвонил Красников и предложил такой вариант. Я приехал, потренировался, поехали на игру в Мариуполь и потом подписали контракт. Сейчас я уже второй сезон здесь провожу.
— Кого из футболистов знал еще до перехода?
— Фомина знал, но не лично. Знал Демченко, Люльку, Федорива, Поступаленко хорошо знал, мы с ним вместе в "Олимпике" были. С ним как раз общался перед переездом в Харьков.
— С кем в команде из новичков дружишь больше всего?
— Да трудно сказать. Мы все общаемся, дружим коллективом. Хорошие отношения со всеми, шутки тоже присутствуют. Каждый новый игрок входит в команду очень хорошо, прекрасно его принимает коллектив.
— Ты лично знаком с Ярославским?
— После матчей приходит, поздравляет команду с победой, каждому жмет руку и говорит несколько слов. Один на один с ним я не общался.
— Как тебя называют партнеры по команде?
— Называют Вовчик. Хотя всю жизнь привык, что называют "танк". Сейчас в команду пришел Танковский, то его называют Танчик и я на него реагирую порой, а на Вовчик могу не отреагировать (смеется).
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