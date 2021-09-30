ПФЛ перенесла матч Волынь – Полесье из-за коронавируса в житомирской команде

ПФЛ перенесла матч 11-го тура Первой лиги "Волынь" – "Полесье" на неопределенный срок.

Причина переноса - коронавирус в составе житомирской команды и ряд других кадровых проблем.

Отмечается, что до 7 октября клубы могут между собой согласовать новую дату матча, если же клубы не смогут найти компромисс, дату назначит Лига.

Ранее сообщалось, что пять представителей "Полесья" сдали положительные тесты, еще пять под подозрением заражения, плюс пять футболистов травмированы, у двоих вирусная инфекция, еще один дисквалифицирован.