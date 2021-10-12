Хмельницкая область vs горцы - вторник в Первой лиге

Сегодня двумя поединками завершится розыгрыш 13 тура в Первой лиге. В обоих матчах примут участие команды Хмельницкой области и представители горного карпатского региона Западной Украины - Ужгород и Ивано-Франковск.

Оба матча можно посмотреть на платформе YouTube - Первая лига, где их транслирует ТК Футбол.

13:15 Ужгород - Подолье (Хмельницкий)

Обе команды - новички Первой лиги в этом сезоне, пришли сюда из группы А Второй лиги. Поэтому соперники хорошо знают возможности друг друга. Другое дело, что "Подолье" достаточно удачно стартовало в новой для себя лиге, а "Ужгород" - провально.

И все же - немного не успело "Подолье" застать совсем слабой команду из "столицы" Закарпатья. Буквально недавно подопечные Богдана Блавацкого начали набирать очки. В команде вырисовывается слаженная во всех звеньях игра, вот только достаточно ли этого будет для того, чтобы взять очки в игре с действительно крепкими подолянами Виталия Костишина?

15:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Агробизнес (Волочиск)

Хозяева в этом матче являются фаворитами, они выше в турнирной таблице и побеждали в последней встрече этих команд в мае со счетом 2:1. А поскольку и тренеры были те же, Олег Рыпан и Александр Чижевский, то можем увидеть попытку реванша от "Агробизнеса".

Всего же в 9 очных противостояниях не было зафиксировано ни одной ничьей и преимущество здесь у команды Чижевского - 5 побед против 4 у "орлов" Рыпана.

У команд есть по одной потере из-за перебора желтых карточек: в "Прикарпатья" не сыграет хавбек Владислав Семотюк, а в "Агробизнеса" - один из лидеров атаки Виталий Груша.